Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Sanofi, SES, AB Science ...

(Crédits photo : crédit sanofi - ) PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe où un rebond est attendu à l'ouverture : * SANOFI - Le laboratoire pharmaceutique a accepté de verser près de 11,85 millions de dollars (10,6 millions d'euros environ) pour régler un litige sur l'utilisation présumée d'une organisation caritative pour favoriser la prescription d'un de ses médicaments contre la sclérose en plaques. * NOKIA, FORTUM - Le directeur général de Nokia Rajeev Suri va quitter son poste le 1er septembre et sera remplacé par Pekka Lundmark, l'actuel patron du groupe énergétique Fortum, a annoncé lundi l'équipementier télécoms finlandais. * RALLYE, CASINO - Le tribunal de commerce de Paris a approuvé le plan de sauvegarde de la holding Rallye, maison-mère de Casino, ont indiqué les deux groupes lundi dans deux communiqués séparés. * SES - L'opérateur de satellites a abaissé lundi ses prévisions d'Ebitda et de chiffre d'affaires pour 2020 face au ralentissement attendu dans ses divisions vidéo et réseaux. * ESSILORLUXOTTICA a annoncé lundi le départ de sa co-directrice financière Hilary Halper. * SOLOCAL a annoncé lundi la cession de sa filiale QDQ Media, une agence de marketing digital opérant en Espagne, à AS Equity Partners. Cette opération, dont le montant n'a pas été dévoilé, n'aura pas d'impact significatif sur la position de trésorerie et le niveau d'endettement de Solocal, a précisé le groupe. * AB SCIENCE a annoncé lundi avoir réalisé une nouvelle levée de fonds de 12,3 millions d'euros destinée à financer les besoins généraux du groupe et le programme de développement clinique. (Bureau de Paris)

