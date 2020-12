Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Sanofi, Kering, Euronext ... Reuters • 11/12/2020 à 09:27









SANOFI À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * SANOFI et GLAXOSMITHKLINE ont annoncé vendredi que leur vaccin contre le COVID-19 ne serait pas disponible avant le quatrième trimestre 2021, des résultats intermédiaires ayant montré une réponse immunitaire insuffisante chez l'adulte. * BIONTECH - La Food and Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis a voté jeudi à une large majorité en faveur d'une autorisation pour le vaccin contre le COVID-19 de Pfizer et BioNTech. * ZURICH INSURANCE a annoncé vendredi le rachat par sa filiale Farmers Group and Farmers Exchanges de l'activité biens et dommages de MetLife aux Etats-Unis pour 3,49 milliards de dollars (3,24 milliards d'euros). * KERING a annoncé jeudi soir le versement en janvier d'un acompte de 2,50 euros par action sur le dividende au titre de 2020. * STANDARD CHARTERED a annoncé jeudi envisager de reprendre les distributions aux actionnaires à l'occasion de la présentation de ses résultats annuels 2020. * EURONEXT a annoncé jeudi l'inclusion à compter du 21 décembre au sein de l'indice SBF 120 de MCPHY ENERGY, VERALLIA, KAUFFMAN AND BROAD et CARMILA et la sortie de l'indice de GENFIT et TARKETT. * AREVA /SIEMENS - Le projet de réacteur EPR qu'Areva et Siemens construisent en Finlande va coûter de 600 à 800 millions d'euros supplémentaires à la France, rapporte jeudi Le Monde. * GETLINK a annoncé avoir obtenu le feu vert de la Commission intergouvernementale (CIG) au déploiement de l'interconnexion électrique de 1.000 mégawatts ElecLink dans le tunnel sous la Manche. (Service marchés)

