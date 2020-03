Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Roche, Biomérieux, Edenred ... Reuters • 04/03/2020 à 09:30









PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse modérée : * ROCHE - Les autorités chinoises de santé ont annoncé mercredi l'utilisation d'un médicament du laboratoire suisse contre l'arthrite dans le traitement de patients contaminés par le coronavirus. Le groupe pharmaceutique suisse a par ailleurs obtenu de la FDA la revue prioritaire de sa méthode de diagnostique du cancer du foie. * DIALOG SEMICONDUCTOR a annoncé mercredi s'attendre à un retour à la normale de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs au deuxième trimestre après les perturbations causées par l'épidémie de coronavirus. * ELIS a annoncé mercredi un chiffre d'affaires record à 3,28 milliards d'euros (+3,3% en données organiques) et un résultat net courant en hausse de 16% à 256 millions d'euros. * BIOMÉRIEUX - De source bancaire, on indique mardi que le groupe industriel Marcel Dassault (GIMD) annonce le lancement d'un placement de 600.000 actions Biomérieux, représentant environ 0,5% du capital de l'entreprise française spécialisée dans le diagnostic in vitro. * EXOR, la holding financière de la famille italienne Agnelli a annoncé mardi avoir signé un mémorandum d'accord (MoU) avec l'assureur français Covéa pour lui céder sa filiale de réassurance PartnerRe pour 9 milliards de dollars en cash (environ 7,3 milliards d'euros). * CLARIANT - Le groupe de pétrochimie Saudi Basic Industries (Sabic) a annoncé mardi avoir relevé sa participation dans le chimiste suisse de spécialité Clariant à 31,5% contre 25%. * EVONIK - Le chimiste allemand a publié mercredi un bénéfice d'exploitation ajusté supérieur aux attentes au titre du quatrième trimestre et a dit prévoir un chiffre d'affaires annuel stable. * EDENRED - JPMorgan relève sa recommandation à "surperformance" contre "neutre" et son objectif de cours à 54 euros contre 43 euros. (Patrick Vignal et Laetitia Volga)

