Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Renault, Total, Hermès ...

(Crédits photo : Unsplash - Zakaria Zayane ) (Actualisé avec résultats de Total) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 30 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture dans le désordre : * RENAULT RENA.PA a fait état jeudi de la plus lourde perte de son histoire au premier semestre sous l'effet conjugué des difficultés de son partenaire Nissan 7201.T , de l'épidémie de coronavirus et de la restructuration de ses propres activités pour tenter de redresser la barre. * AIRBUS AIR.PA a annoncé jeudi une nouvelle réduction de la production de son long-courrier A350 et des pertes plus importantes que prévu au deuxième trimestre de l'année. * TOTAL TOTF.PA a publié jeudi des résultats en très net recul au titre du deuxième trimestre 2020, marqués par l'effondrement des prix et de la demande de pétrole dues au coronavirus, mais a une nouvelle fois maintenu le niveau de son dividende. Le groupe accuse dans le même temps une perte nette part du groupe de 8,4 milliards de dollars, sous l'effet notamment de 8,1 milliards de dépréciations annoncées mercredi. * HERMES HRMS.PA a fait état jeudi d'une chute de 42% de son chiffre d'affaires à données comparables au deuxième trimestre, impacté de plein fouet par la crise du coronavirus qui a entraîné la fermeture des magasins et des sites de production du groupe de luxe. * DANONE DANO.PA a fait état jeudi d'un recul de 5,7% de son chiffre d'affaires en données organiques au deuxième trimestre, largement impacté par la crise du coronavirus qui a pesé notamment sur sa division Eaux et sur sa marge opérationnelle. * ORANGE ORAN.PA a dit tabler jeudi sur un recul d'environ 1% en 2020 de son Ebitdaal ("Ebitda after leases"), principal indicateur de sa rentabilité, en incluant touts les effets liés à la pandémie de coronavirus qui a pesé sur ses performances au deuxième trimestre. * CASINO CASP.PA - Les achats de denrées alimentaires pendant l'épidémie de coronavirus ont bénéficié aux ventes des supermarchés de Casino en France au deuxième trimestre, le groupe soulignant également que les ventes en ligne continuaient de progresser fortement en dépit du déconfinement. * JCDECAUX JCDX.PA a fait état jeudi d'une baisse de 40,8% de son chiffre d'affaires semestriel en données organiques à 1,075 milliard d'euros avec une baisse de 63,4% au deuxième trimestre. * VEOLIA VIE.PA a publié jeudi des résultats en forte baisse au titre du premier semestre 2020, marqués par l'impact du coronavirus, mais a fait savoir qu'il visait pour le quatrième trimestre des performances opérationnelles à un niveau équivalent à celui de 2019. * SUEZ SEVI.PA a annoncé mercredi une perte nette de 538 millions d'euros au titre du premier semestre 2020, marqué par l'impact du coronavirus et par des charges exceptionnelles liées à la crise sanitaire, tout en enregistrant des performances meilleures que prévu grâce à un solide mois de juin. JPMorgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre". * SAFRAN SAF.PA a fait état jeudi d'un profit divisé par deux au cours du premier semestre à cause de l'impact sur ses activités de la crise sanitaire liée au coronavirus, qui a plombé la demande dans l'aéronautique. * EDF EDF.PA a publié jeudi des résultats en net repli au titre du premier semestre 2020, marqués par la baisse de la consommation d'électricité et de la production nucléaire liés aux coronavirus, et a annoncé un plan d'économies et de cessions pour compenser les effets de la crise sanitaire. * FNAC DARTY FNAC.PA a subi au premier semestre une perte d'exploitation de 57,6 millions d'euros et vu son chiffre d'affaires reculer de 10,1% en données comparables, même si ses ventes ont résisté avec l'afflux de clients sur ses plateformes en ligne pendant la période de confinement due au nouveau coronavirus. * UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD URW.AS a annoncé mercredi une nette reprise de l'activité de ses centres commerciaux, après avoir été contraint à la mi-mars de fermer la quasi-totalité d'entre eux dans le cadre des mesures de confinement décidées pour lutter contre le coronavirus. * ENEL ENEI.MI a abaissé mercredi sa prévision de bénéfice annuel en citant des effets de change après avoir annoncé une lègère hausse de son bénéfice au premier semestre. * IPSEN IPN.PA a annoncé jeudi une croissance des ventes du groupe de 3,1% au premier semestre et prévoit désormais une croissance des ventes supérieure à 2,0% à taux de change constant. * ARKEMA AKE.PA a fait état d'un résultats trimestriels en baisse et s'attend à une amélioration graduelle de la demande sur la seconde partie de l'année. * EURONEXT ENX.PA a annoncé mercredi un bond de 53,7% de son bénéfice net au deuxième trimestre, à 82,1 millions d'euros, l'opérateur boursier ayant profité de la volatilité des marchés financiers en pleine période de crise du coronavirus. * VALLOUREC VLLP.PA poursuit ses discussions avec ses banques et ses actionnaires afin de trouver de nouvelles solutions de financement après avoir creusé ses pertes au deuxième trimestre sous l'effet de la crise du marché du pétrole et du gaz provoquée par l'épidémie de coronavirus. * WORLDLINE WLN.PA et INGENICO INGC.PA ont déclaré jeudi que l'autorité des marchés (AMF) avait fait connaître que l'offre publique visant les actions et les "océanes" Ingenico sera ouverte ce jeudi. * FDJ FDJ.PA a annoncé mercredi un chiffre d'affaires au premier semestre 2020 à 849 millions d'euros, en baisse de 15 % sur une base retraitée. Le groupe n'a pas communiqué de prévisions annuelles en raison des incertitudes liées à la pandémie de coronavirus. * ELIS ELIS.PA a annoncé mercredi un chiffre d'affaires du 1er semestre en repli de 15,7% (-14,7% en organique) à 1,35 milliard d'euros et un Ebitda de 439,9 millions d'euros au S1, en baisse de 15,3%. Les incertitudes qui subsistent ne permettent pas de donner de perspective de chiffre d'affaires pour l'année, dit le groupe dans un communiqué. * KLEPIERRE LOIM.PA a annoncé mercredi un chiffre d'affaires au s1 en baisse de 7,8% à 616 millions d'euros et des revenus locatifs nets des centres commerciaux en baisse de 8,9% à 503,1 millions d'euros. Le groupe a dit ne pas être en mesure d'évaluer précisément l'impact de la crise sur les performances financières du groupe en 2020. * ERAMET ERMT.PA a annoncé mercredi une perte de 623 millions d'euros au titre du premier semestre, marqué par la chute des prix du manganèse et du nickel et par la crise du secteur aéronautique liées au coronavirus. * AIR LIQUIDE AIR.PA a annoncé mercredi https://fr.media.airliquide.com/actualites/air-liquide-va-acquerir-et-operer-le-plus-grand-site-de-production-doxygene-au-monde-et-en-reduire-de-30-les-emissions-de-co2-fb7c-1ba6d.html qu'il allait acquérir et opérer le plus grand site de production d'oxygène au monde à Secunda, en Afrique du Sud. Le montant initial de l'investissement est évalué autour de 400 millions d'euros. * TECHNIPFMC FTI.N FTI.PA a fait part mercredi d'un bénéfice net en baisse de 87,9% à 11,7 millions de dollars et d'un chiffre d'affaires en baisse de 8% à 3,158 milliards de dollars. * ARCELORMITTAL MT.AS , MT.LU a annoncé des résultats plus élevés que prévu au titre du deuxième trimestre et des signes de reprise sur ses principaux marchés. * VOLKSWAGEN VOWG_p.DE a fait état d'une perte d'exploitation au premier semestre après avoir enregistré une baisse de 27% des livraisons de véhicules en raison de la pandémie, contraignant le constructeur automobile à réduire son dividende pour 2019. * CREDIT SUISSE CSGN.S a publié un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, en hausse de 24% à 1,16 milliards de francs suisses, et a annoncé la fusion entre ses activités de marchés mondiaux et de banque d'investissement, la première étape d'une réorganisation stratégique voulue par son directeur général Thomas Gottstein. L'action grimpe de 3,2% en avant-Bourse. * ASTRAZENECA AZN.L a publié jeudi un bénéfice et un chiffre d'affaires meilleurs que prévu et confirmé ses prévisions annuelles grâce à des ventes solides pendant le confinement. * Le brasseur ANHEUSER-BUSCH INBEV ABI.BR a accusé une forte baisse de son bénéfice et une dépréciation de 2,5 milliards de dollars en raison des mauvaises performances en Afrique mais a déclaré que son activité s'était améliorée au cours du deuxième trimestre avec une augmentation des ventes de bière en juin. Le titre gagne 5% en avant-Bourse. * ROYAL DUTCH SHELL RDSa.L a publié un bénéfice trimestriel en baisse de 600 millions de dollars alors que les analystes prévoyaient une perte. * NESTLE NESN.S a abaissé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires annuelle après avoir enregistré un affaiblissement de la demande au deuxième trimestre. * STANDARD CHARTERED STAN.L a publié jeudi une chute de 33% de son bénéfice du premier semestre, la banque ayant multiplié par six ses charges de dépréciation à la suite de la pandémie et du ralentissement économique sur ses principaux marchés. * LLOYDS LLOY.L a annoncé une perte avant impôts au titre du premier semestre après avoir passé des provisions plus élevées que prévu de 2,4 milliards de livres au deuxième trimestre pour créances douteuses. * BBVA BBVA.MC a annoncé un bénéfice trimestriel en baisse de 49,5% après avoir provisionné 644 millions d'euros dans le contexte de la crise sanitaire. * CLARIANT CLN.S a annoncé une profit de 75 millions de francs suisses au premier semestre pour ses activités poursuivies et que les résultats de 2020 seraient affectés par la pandémie de COVID-19. Le titre gagne 1,8% en avant-Bourse. * FRESENIUS FREG.DE a fait état d'un bénéfice meilleur qu'attendu au deuxième trimestre dopé par les bons résultats de son activité de dialyse mais le groupe allemand de santé a réduit ses objectifs annuels en raison de l'impact du coronavirus. Le titre perd 2% en avant-Bourse. * LAFARGEHOLCIM LHN.S constate une reprise du marché de la construction en juin après que la pandémie de coronavirus a fait chuté ses ventes et son bénéfices au cours du deuxième trimestre, a annoncé jeudi le premier cimentier mondial. Le titre gagne 2,3% en avant-Bourse. * HEIDELBERGCEMENT HEIG.DE a déclaré que l'activité dans la construction s'était progressivement redressée au cours du deuxième trimestre, mais a averti qu'il était toujours impossible de fournir des perspectives pour l'ensemble de l'année. * TELEFONICA TEF.MC a publié une baisse de ses résultats trimestriels alors que les mesures visant à contenir l'épidémie de coronavirus ayant nettement réduit la demande. * SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA - Morgan Stanley abaisse son conseil à "pondération en ligne" contre "surpondérer". * FDJ FDJ.PA - Kepler Cheuvreux relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver. * L'ORÉAL OREP.PA , VIVENDI VIV.PA , LAGARDÈRE LAGA.PA et SAINT-GOBAIN SGOB.PA , entre autres, publieront après la clôture. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Laetitia Volga et Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

