Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Renault, Sanofi, Tarkett ...

RENAULT À SUIVRE À PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse modérée : * RENAULT s'apprête à supprimer 5.000 emplois d'ici 2024, sans licenciements secs, dans le cadre de son plan d'économies de deux milliards d'euros attendu en fin de semaine, rapporte Le Figaro. * SANOFI va lever près de 11 milliards de dollars (9,89 milliards de dollars) de la cession de 21,6 millions d'actions Regeneron, a indiqué mercredi le groupe pharmaceutique, précisant qu'il utiliserait ce produit de cession pour financer les innovations et sa croissance. Par ailleurs, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé la prescription de Dupixent (dupilumab) pour le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l'enfant âgé de 6 à 11 ans, a annoncé le groupe mardi. * ELIOR a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en baisse de 6,2% et d'une perte nette au premier semestre de son exercice 2019-2020 en raison de l'impact de la crise du coronavirus. * EDF a déposé auprès des autorités britanniques une demande d'autorisation pour la construction de deux réacteurs nucléaires EPR à Sizewell C, un chantier estimé à 17 à 18 milliards de livres (19 à 20 milliards d'euros) dans l'est de l'Angleterre, a annoncé le groupe français mercredi. * SAINT-GOBAIN a annoncé mardi soir la cession de sa participation de 10,75% dans le groupe suisse SIKA par le biais d'un placement privé accéléré auprès d'investisseurs institutionnels. * ALTICE - SFR s'est vu notifier l'an dernier un total de 245 millions d'euros de nouveaux redressements fiscaux par le ministère français des Finances, rapporte Capital. * VOLKSWAGEN est sur le point de réaliser deux investissements en Chine pour se renforcer dans le domaine de la voiture électrique, selon deux sources. Le constructeur devrait acquérir la moitié du capital d'Anhui Jianghuai Automobile Group Holding, une filiale de son partenaire chinois JAC Motors, et devenir le principal actionnaire du fabricant de batteries Guoxuan High-tech, selon ces sources. * TARKETT a annoncé mardi avoir renforcé sa trésorerie disponible grâce à 245 millions d'euros de lignes de crédit complémentaires. * TECHNICOLOR a annoncé mardi avoir sollicité l'accord de ses créanciers à l'ouverture d'une période de conciliation après avoir reçu des offres indicatives en vue de l'obtention de nouveaux financements à hauteur d'environ 400 millions d'euros. * FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - Intesa Sanpaolo, la première banque d'Italie, a donné mardi un feu vert préliminaire à un prêt de 6,3 milliards d'euros sur trois ans au groupe automobile, a-t-on appris de source proche du dossier. * LUFTHANSA - La compagnie irlandaise à bas coûts RYANAIR a annoncé mardi qu'elle engagerait une procédure de recours contre le plan de sauvetage de neuf milliards d'euros de la compagnie allemande, qu'elle considère comme une aide d'Etat illégale et une distorsion de concurrence. * CNP ASSURANCES - HSBC a relevé sa recommandation à "achat" contre "conserver". (Service Marchés)

