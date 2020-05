Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Renault, Roche, Burberry ... Reuters • 22/05/2020 à 08:33









(Crédits photo : Unsplash - Zakaria Zayane ) (Actualisé avec acquisition de Stratos Genomics par Roche, Burberry, Altice Europe et contrats à terme) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 22 mai (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une baisse d'environ 1% à l'ouverture: * RENAULT RENA.PA "joue sa survie", déclare le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, qui ajoute dans une interview publiée vendredi par Le Figaro qu'il n'a "pas encore signé" le prêt de cinq milliards d'euros garanti par l'Etat demandé par le constructeur. * ROCHE ROG.S a annoncé vendredi l'acquisition de l'américain Stratos Genomics pour poursuivre le développement du séquençage basé sur l'ADN pour utilisation dans les diagnostics. La Grande-Bretagne a conclu par ailleurs un accord avec Roche et Abbott ABT.N pour l'achat de 10 millions de tests sérologiques pour la détection d'anticorps au nouveau coronavirus, destinés en priorité aux personnels de santé, a déclaré jeudi le ministre de la Santé, Matt Hancock. * BURBERRY BRBY.L a annoncé vendredi une baisse de 27% de ses ventes à magasins constants au quatrième trimestre de son exercice décalé, la pandémie de coronavirus ayant entraîné la fermeture d'environ 60% de ses boutiques à la fin de ce trimestre. * ALTICE EUROPE ATCA.AS - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service marchés)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.