Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Renault, Eiffage, Quadient ... Reuters • 28/05/2020 à 08:26









(Crédits photo : Unsplash - Zakaria Zayane ) (Actualisé avec contrats à terme sur les indices, Eiffage, Neoen et SAS) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 28 mai (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices signalent une ouverture une nouvelle fois positive: * EASYJET EZJ.L a annoncé jeudi qu'il prévoyait de réduire jusqu'à 30% de ses effectifs et de diminuer sa flotte afin de s'adapter aux nouvelles conditions de marché après la pandémie de coronavirus. * LUFTHANSA LHAG.DE - Le conseil de surveillance de la compagnie aérienne allemande a rejeté mercredi certaines des conditions posées par les autorités européennes pour que le plan de sauvetage gouvernemental de 9 milliards d'euros soit approuvé. * ROCHE ROG.S a annoncé jeudi un essai sur environ 450 patients de so anti-inflammatoire Actemra associé au remdesivir de Gilead GILD.O sur des patient infectés par le Covid-19 atteints de pneumonie sévère. * RENAULT RENA.PA - Le partenaire japonais Nissan 7201.T a fait savoir mercredi qu'il comptait reprendre à compter du 1er juin ses activités de production aux Etats-Unis, après avoir été contraint de fermer ses usines pour respecter les mesures destinées à enrayer l'épidémie de coronavirus. * EIFFAGE FOUG.PA a fait état jeudi d'une baisse de 46,6% du trafic autoroutier de sa filiale APRR sur la semaine du 18 au 24 mai contre un repli de 80,5% lors de la semaine du 30 mars au 5 avril. * QUADIENT QDT.PA a publié mercredi une baisse de 10,2% de son chiffre d'affaires du premier trimestre à 239 millions d'euros (-10,9% en organique), affecté par les mesures de confinement, et a souligné des premiers signes d'amélioration de l'activité en mai par rapport à avril. (Le communiqué: https://bit.ly/3enwbEc) * NEOEN NEOEN.PA a annoncé jeudi le succès de son émission d'obligations convertibles vertes, la première du genre en Europe, pour un montant nominal maximal de 170 millions d'euros. * MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS MBWS.PA a annoncé mercredi avoir suspendu ses objectifs financiers 2020 en raison de l'épidémie de coronavirus et ne pas être en mesure de confirmer à ce stade l'objectif d'Ebitda à l'horizon 2022 qu'il s'était précédemment fixé. * SAS SAS.ST - La compagnie aérienne scandinave, détenue en partie par la Suède et le Danemark, a annoncé jeudi être en discussions intensives avec ses principaux actionnaires afin d'obtenir de nouveaux financements. LE POINT sur les changements de recommandation à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Services marchés)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.