Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Renault, EDF, Technicolor ...

(Crédits photo : Adobe Stock - ) (Actualisation sur Renault, précisions sur Lufthansa et Axa, Tui, Constellium/Airbus, Wizz Air, contrats à terme et changements de recommandations) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 3 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse de plus de 1%. * RENAULT RENA.PA a annoncé mercredi la mise en place avec un pool de banques d'une convention d'ouverture de crédit d'un montant total maximum de 5 milliards d'euros bénéficiant d'une garantie de l'Etat français; Goldman Sachs relève sa recommandation sur le titre à "achat". * LVMH LVMH.PA - Le géant français du luxe a réuni mardi son conseil d'administration à Paris pour discuter de son offre de rachat du joaillier américain Tiffany TIF.N dans le contexte de dégradation du marché américain liée à la pandémie de coronavirus, rapporte WWD https://wwd.com/business-news/mergers-acquisitions/lvmh-tiffany-deal-seen-as-uncertain-sources-1203645650, publication spécialisée du secteur de la mode. * LUFTHANSA LHAG.DE - La compagnie aérienne allemande a fait état mercredi d'une perte nette de 2,1 milliards d'euros au premier trimestre, la pandémie de coronavirus l'ayant contrainte à passer d'importantes dépréciations d'actifs face à l'arrêt brutal de son activité. * TUI TUIT.L a annoncé mercredi un accord avec Boeing BA.N visant à compenser les retards de livraison du 737 MAX plane. * AXA AXAF.PA a annoncé mercredi sa décision de réduire sa proposition de dividende au titre de l'exercice 2019 afin de préserver ses liquidités dans le cadre de la pandémie de coronavirus. * EDF EDF.PA a annoncé mardi avoir notifié la résiliation des contrats conclus dans le cadre de l'Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh) la liant à trois fournisseurs d'énergie, dont TOTAL Direct Energie TOTF.PA . * CONSTELLIUM 3OK.F a annoncé mercredi la signature d'un accord de partenariat avec AIRBUS AIR.PA pour les 10 prochaines années pour la fourniture de produits en aluminium à tous les programmes de l'avionneur européen. * TECHNICOLOR TCH.PA a annoncé avoir obtenu l'ouverture d'une période de conciliation afin d'encadrer ses discussions avec ses créanciers et des investisseurs potentiels. (Le communiqué: ) * E.ON EONGn.DE a annoncé avoir achevé le rachat des parts des actionnaires minoritaires d'INNOGY IGY.DE , ce qui conduira au retrait définitif de ce dernier de la cote. * LONZA LONN.S - Le groupe suisse veut accélérer la mise au point de deux nouvelles lignes de production dédiées au candidat vaccin contre le COVID-19 de Moderna MRNA.O afin de pouvoir lancer la fabrication plus rapidement si le projet aboutit, a déclaré son président à Reuters. * WIZZ AIR WIZZ.L - La compagnie aérienne hongroise à bas coûts a annoncé mercredi un bénéfice en hausse de 30% sur l'année à fin mars mais a dit ne pas pouvoir donner de prévisions pour cette année en raison des incertitudes liées à la crise du coronavirus. LE POINT sur les changements de recommandations à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

