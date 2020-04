Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : PSA, Air France-KLM, CGG ... Reuters • 08/04/2020 à 09:10









PSA EST À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse : * PSA - Quatre des cinq principaux syndicats de PSA se sont déclarés mardi prêts à signer l'accord dit "social solidaire" qui doit aider le constructeur pendant les sept prochains mois à faire face à la crise provoquée par l'épidémie de coronavirus. * SCHNEIDER ELECTRIC a annoncé mercredi qu'il ne procédera à aucun rachat d'actions tant que ses objectifs 2020 seront suspendus et ne pas avoir l'intention de recourir aux dispositifs exceptionnels de soutien en trésorerie proposés par l'état français. * AIR FRANCE-KLM - Le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a annoncé mercredi que les chiffres indiquant qu'Air-France KLM pourrait avoir besoin de 6 milliards d'euros de prêts étaient réalistes et que cette aide était en discussions entre Bercy et l'état néerlandais. * CGG a dit mercredi anticiper un chiffre d'affaires en baisse de 3% sur un an au premier trimestre et a retiré ses objectifs financiers 2020. * EURAZEO a annoncé mercredi suspendre le paiement de son dividende au titre de 2019. * CNP ASSURANCES a annoncé mardi le retrait de son objectif de croissance du résultat net part du groupe pour 2020 en raison des incertitudes liées à l'ampleur et à la durée de l'épidémie de coronavirus. * WORLDLINE a annoncé mardi le report de l'assemblée générale annuelle 2020, ce qui n'aura pas d'impact sur le calendrier du projet stratégique d'acquisition d'INGENICO. * IPSOS a annoncé mercredi suspendre ses objectifs financiers pour 2020. * TESCO a déclaré mercredi qu'il ne serait pas prudent de formuler des objectifs financiers pour l'exercice 2020-2021 en raison des incertitudes liées à la pandémie de coronavirus. * AVIVA a annoncé mercredi renoncer au solde de son dividende 2019. Le groupe prévoit en outre de revoir ses dépenses pour se protéger contre les effets du Covid-19. * INTESA SANPAOLO versera un dividende si le produit intérieur brut de l'Italie ne fait que stagner au second semestre et promet de rebondir en 2021, a déclaré l'administrateur délégué de la banque italienne, Carlo Messina, au quotidien La Repubblica. * BARCLAYS et BANCO DE SABADELL ont annoncé mardi que leurs cadres dirigeants renonceraient à une partie de leur rémunération face aux conséquences de la pandémie de coronavirus, imitant ainsi plusieurs autres banques. * AHOLD DELHAIZE - La chaîne de supermarchés a annoncé mardi que son chiffre d'affaires avait augmenté d'environ 15% au premier trimestre grâce aux stocks d'aliments et autres produits essentiels constitués par les clients face à la pandémie. * HENKEL - Le fabricant allemand de produits de consommation grand public a dit mardi s'attendre à une baisse organique de son chiffre d'affaires de 0,9% au premier trimestre en raison de l'impact de la pandémie et a retiré ses prévisions annuelles. * ASOS - Le distributeur de prêt-à-porter en ligne a annoncé mardi que les ventes avaient chuté de 20% à 25% au cours des trois dernières semaines, la demande ayant été très impactée par les mesures de confinement adoptées pour lutter contre la propagation du coronavirus. (Service Marchés)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.