Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Orange, VIvendi, Engie ... Reuters • 03/12/2020 à 09:50









(Crédits photo : Flcikr - L. Grassin ) (Actualisé avec Nestlé, Rexel, contrats à terme et changements de recommandations) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 3 décembre (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en légère baisse: * ORANGE ORAN.PA a annoncé mercredi envisager de conduire une offre publique d'acquisition sur les titres Orange Belgium OBEL.BR qu'il ne détient pas encore. Le groupe, qui a obtenu le 13 novembre le remboursement de 2,2 milliards d'euros de la part du fisc, a également fait savoir que son conseil d'administration était favorable au versement d'un dividende exceptionnel de 0,20 euro par action. * VIVENDI VIV.PA - S&P Global a abaissé mercredi la perspective de la note 'BBB' du groupe à "négative" contre "stable", estimant notamment que la cession de près de la moitié du capital d'Universal Music Group (UMG) pourrait l'affaiblir si son produit n'était pas réinvesti dans des actifs de qualité équivalente. * ENGIE ENGIE.PA a présélectionné des banques conseils pour la cession d'une partie de ses activités de services, a rapporté mercredi l'agence Bloomberg en citant des sources proches du dossier. Selon ces sources, BNP PARIBAS BNPP.PA , CREDIT SUISSE CSGN.S et Lazard LAZ.N ont été approchées afin d'aider le groupe français à poursuivre la revue stratégique de ces activités. Engie cherche à obtenir environ 5 milliards d'euros grâce ces opérations, ajoutent les sources citées par Bloomberg. * NESTLÉ NESN.S a annoncé jeudi prévoir d'investir 3,2 milliards de francs suisses (2,95 milliards d'euros) sur les cinq prochaines années pour atteindre son objectifs de zéro émissions nettes en 2050. * REXEL RXL.PA a relevé mercredi sa prévision de cash-flow annuel et anticipe désormais un flux de trésorerie d'au moins 500 millions d'euros en 2020. * RYANAIR RYA.I - La commande de 737 MAX que la compagnie à bas coûts s'apprête à passer à Boeing BA.N pourrait porter sur jusqu'à 75 appareils, selon des sources. * MEDIOBANCA MDBI.MI - Le magnat italien Leonardo Del Vecchio, fondateur de Luxottica, a augmenté sa participation dans la banque d'investissement pour la porter à environ 11%, montre un document boursier. * DANONE DANO.PA - J.P. Morgan dégrade sa recommandation à "neutre" contre "surperformance" et abaisse l'objectif de cours à 58 euros contre 66 euros LE POINT sur les changements de recommandations à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand et Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.