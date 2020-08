Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Natixis, Bayer, Volkswagen ... Reuters • 04/08/2020 à 08:59









(Crédits photo : Flickr - Jean Pierre Dalbera ) (Actualisé avec BP) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 4 août (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * NATIXIS CNAT.PA , en perte de 57 millions d'euros au deuxième trimestre en raison de la crise du coronavirus, a annoncé lundi le départ de son directeur général François Riahi en raison de "divergences stratégiques". Jefferies a relevé sa recommandation sur le titre, à "acheter" contre "conserver". * BAYER BAYGn.DE a fait état mardi d'une perte nette de 9,5 milliards d'euros au T2 après un accord à près de 11 milliards de dollars avec la justice américaine pour mettre un terme aux procédures lancées par près de 100.000 Américains ayant souffert d'un cancer qu'ils imputent à leur exposition au Roundup, un herbicide à base de glyphosate produit par Monsanto. * BP BP.L a réduit mardi son dividende pour la première fois depuis 10 ans après avoir publié une perte nette de 6,7 milliards de dollars au T2, la crise du coronavirus pesant sur la demande en pétrole. * VOLKSWAGEN VOWG_p.DE , DAIMLER DAIGn.DE , BMW BMWG.DE - L'industrie automobile allemande a présenté en juillet de nouveaux signes d'une reprise post-pandémique et les constructeurs anticipent une augmentation de leurs exportations, montrent les résultats d'une étude de l'institut Ifo publiés mardi. * EXOR EXOR.MI et Covéa ont annoncé lundi la signature d'un accord-cadre de coopération qui doit aboutir à la mise en place de partenariats dans le domaine de l'investissement et de la réassurance. * BONDUELLE BOND.PA a publié lundi une croissance de son chiffre d'affaires annuel de 1,4% en données comparables à 2,85 milliards d'euros. LE POINT sur les changements de recommandations à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service marchés)

Valeurs associées EXOR MIL +0.64% BONDUELLE Euronext Paris -1.71% NATIXIS Euronext Paris +5.73% VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -5.71% BP LSE +6.25% BAYER XETRA -3.32% BMW XETRA +2.33% DAIMLER XETRA +2.14% VOLKSWAGEN VZ XETRA +1.51%