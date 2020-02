Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Michelin, TechnipFMC, ADP... Reuters • 11/02/2020 à 09:30









ADP EST À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse : * AIR LIQUIDE a annoncé mardi un chiffre d'affaires annuel à 21,92 milliards d'euros et un résultat annuel net part du groupe à 2,24 milliards d'euros * MICHELIN a fait état lundi de résultats annuels en ligne avec ses attentes mais s'attend en 2020 à un résultat opérationnel en léger retrait, à parités constantes, hors impact de la crise du coronavirus en Chine. * TECHNIPFMC a annoncé lundi soir des charges de dépréciation hors trésorerie de 2,4 milliards de dollars au quatrième trimestre en grande partie imputables à l'évolution de sa capitalisation boursière. * ALTRAN a enregistré une croissance organique de son chiffre d'affaires de 6% à 3,2 milliards d'euros en 2019. * ADP a annoncé lundi un résultat net part du groupe en baisse de 3,5% en 2019, à 588 millions d'euros. Le directeur financier du groupe a précisé que l'impact du coronavirus était limité à ce stade mais pourrait s'amplifier dans les semaines à venir. * IPSOS a annoncé lundi une prise de participation majoritaire dans Askia, un fournisseur de technologies dans l'industrie des études de marché qui réalise un chiffre d'affaires annuel de 5 millions d'euros. * DAIMLER a annoncé mardi une forte baisse de son dividende après une réduction de plus de moitié de son bénéfice en 2019, qui s'apparente à un nouvel avertissement sur résultats pour le groupe automobile allemand. Le titre est indiqué en baisse de 1,5% selon le courtier Lang & Schwarz. * AMS a annoncé mardi un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur à ses propres prévisions dans un contexte de forte demande pour les smartphones haut de gamme, mais le fabricant autrichien de semi-conducteurs a averti que le chiffre d'affaires diminuerait au premier trimestre. Dans les échanges avant-Bourse, le titre prend près 7%. * MONCLER a annoncé lundi un chiffre d'affaires du quatrième trimestre en hausse de 13% à taux de change constants mais a fait part de ses craintes concernant les répercussions du coronavirus sur ses ventes en 2020. Société générale a abaissé son conseil à "conserver" contre "acheter". * RANDSTAD - Le groupe néerlandais de travail temporaire a fait état mardi d'une baisse de son bénéfice opérationnel et de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre en raison de la faiblesse continue de ses principaux marchés européens. * TUI a dit mardi s'attendre à ce qu'une forte demande lors des vacances compense l'impact négatif de l'immobilisation du Boeing 737 MAX sur son bénéfice annuel. Le voyagiste prévoit désormais un résultat opérationnel annuel compris entre 850 millions et 1,05 milliard d'euros contre 893 millions attendus précédemment. * NOVARTIS a annoncé mardi avoir obtenu de l'autorité américaine du médicament un examen prioritaire pour le capmatinib, un traitement du cancer du poumon. * OCADO a fait état d'une baisse de 27% de son bénéfice annuel en raison notamment d'un incendie qui a détruit un entrepôt majeur pour le groupe dans le sud de l'Angleterre. * MARKS & SPENCER a annoncé la nomination de Eoin Tonge au poste de directeur financier, succédant à David Surdeau qui assurait l'intérim. * DEUTSCHE TELEKOM - La justice américaine devrait se prononcer dans la journée en faveur de la fusion de Sprint et T-Mobile, selon deux sources proches du dossier. Deutsche Telekom, qui détient 63% du capital de T-Mobile, est indiqué en hausse de 2,7% en avant-Bourse. * CARREFOUR - Carrefour Brasil, filiale de Carrefour, a confirmé lundi avoir ouvert des discussions portant sur la reprise de points de vente appartenant à son concurrent Makro tout en démentant des informations parues la semaine dernière dans la presse locale. * IPSEN - Credit Suisse relève sa recommandation à "neutre" contre "sous-performance" et abaisse son objectif de cours à 72 euros contre 76 euros. (Laetitia Volga, édité par)

