Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : LVMH, Suez/Veolia, Eurazeo ...

LVMH À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * LVMH a annoncé mercredi l'abandon du projet d'acquisition de Tiffany, qui a riposté en attaquant le géant français du luxe devant la justice américaine pour le contraindre à finaliser cette opération estimée à 16,2 milliards de dollars (13,8 milliards d'euros). * SUEZ/VEOLIA - Le conseil d'administration de Suez rejette le projet "hostile et opportuniste" de Veolia et soutient la direction dans la mise en oeuvre de son plan stratégique et la recherche de solutions alternatives au rapprochement proposé par son concurrent, a-t-il déclaré jeudi. * LONDON STOCK EXCHANGE GROUP - Le ministre italien de l'Economie, Roberto Gualtieri, a déclaré mercredi que Rome utiliserait les pouvoirs exceptionnels dont il dispose en matière d'actifs stratégiques dans le dossier de la vente de la Bourse de Milan, lancé par LSE pour obtenir le feu vert de l'Union européenne au rachat de Refinitiv. * SOMFY a fait état mercredi d'une baisse de 70 points de base de sa marge opérationnelle courante au premier semestre à 18,0% et dit viser pour l'ensemble de l'année une baisse de zéro à 3% de ses ventes à données comparables et une marge de 15% à 17%. * CARMAT - Le concepteur du premier coeur artificiel a déclaré maintenir ses principales échéances malgré la crise du coronavirus, notamment le marquage CE attendu d'ici la fin de l'année. (Le communiqué:) * EURAZEO, déjà détentrice de 80% du capital d'Idinvest Partners, a annoncé jeudi avoir conclu un accord portant sur l'acquisition par anticipation du solde des actions ordinaires existantes de la société de capital-investissement et de capital-risque. * VALEO/FAURECIA - Berenberg entame son suivi sur les deux équipementiers avec des recommandations à l'achat. * BOUYGUES - Barclays abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer". (Service Marchés)

