Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Lagardère, ADP, Veolia ...

LAGARDÈRE À SUIVRE À PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * LAGARDÈRE - Le groupe a annoncé lundi soir la mise en oeuvre d'une nouvelle "feuille de route stratégique" et une évolution de sa gouvernance mais son conseil de surveillance a prolongé de quatre ans le mandat de gérant en commandite d'Arnaud Lagardère. * ADP a fait état jeudi d'un trafic en baisse de 77,3% sur un an en juillet sur l'ensemble de son réseau. * VEOLIA a annoncé mardi la signature d'un accord avec le groupe SUEZ en vue de l'acquisition de sa filiale Osis, spécialisée dans l'entretien de réseaux et d'ouvrages d'assainissement et dans les services industriels sur site. * PANDORA - Le joaillier danois a déclaré lundi soir tabler sur une progression de ses ventes au second semestre par rapport au premier en dépit de la fermeture d'une partie de ses boutiques en août à cause de nouvelles mesures de confinement liées à l'épidémie de coronavirus. * BHP a fait état mardi d'un bénéfice annuel en baisse de 4% et inférieur aux attentes. Le groupe minier a dit s'attendre à un ralentissement dans la plupart des économies à l'exception de la Chine. (Service Marchés)

