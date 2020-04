Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Kering, Vivendi, Icade... Reuters • 22/04/2020 à 09:15









KERING À SUIVRE MERCREDI PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * KERING a annoncé mardi une baisse de 16,4% de ses ventes à données comparables au premier trimestre, pénalisées par le recul de Gucci et des autres grandes marques de luxe du groupe, très exposé à la Chine, frappée de plein fouet par l'épidémie de coronavirus. * VIVENDI a annoncé mardi l'acquisition de 10,6% des titres du groupe LAGARDÈRE, confirmant ainsi son entrée dans la capital du groupe présent dans l'édition, les boutiques d'aéroport et les médias. * ASM INTERNATIONAL, fournisseur néerlandais pour le secteur des semi-conducteurs, a revu mardi ses perspectives de chiffre d'affaires trimestriel en baisse en raison des risques liés à la pandémie de coronavirus. * ICADE a annoncé mardi un accord pour une nouvelle ligne de crédit Green de 300 millions d'euros, en remplacement de lignes arrivant à échéance cette année pour 290 millions d'euros.

Valeurs associées ASM INT Euronext Amsterdam +3.19% ICADE Euronext Paris -0.83% KERING Euronext Paris -5.89% VIVENDI Euronext Paris -1.61%