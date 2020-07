Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Kering, Sanofi, Carrefour ... Reuters • 29/07/2020 à 08:56









(Crédits photo : Flickr - One by one ) (Actualisé avec Puma, Solvay, Rio Tinto,) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 29 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en légère baisse : * KERING PRTP.PA a annoncé mardi un recul de 43,7% de son activité en données comparables au deuxième trimestre en raison de la crise sanitaire dont les effets ne devraient pas être compensés par le propriétaire de Gucci au second semestre. Cette contraction est toutefois légèrement inférieure aux prévisions des analystes qui tablaient en moyenne selon UBS sur une chute de 46%, à données comparables également. * SANOFI SASY.PA a annoncé mercredi revoir à la hausse sa prévision de bénéfice net par action (BNPA) des activités pour 2020 après avoir enregistré une progression de ce profit au deuxième trimestre grâce aux économies de coûts réalisées et au dynamisme des ventes de son médicament Dupixent. Le groupe a par ailleurs conclu avec son partenaire GSK GSK.L un accord avec le gouvernement britannique visant la fourniture de 60 millions de doses de leur candidat vaccin contre le COVID-19. * CARREFOUR CARR.PA a relevé mardi son objectif d'économies d'ici fin 2020, à 3 milliards d'euros contre 2,8 milliards précédemment, après avoir vu son bénéfice d'exploitation bondir de 29% au premier semestre. * CAPGEMINI CAPP.PA a publié mardi des résultats estimés de son activité au premier semestre, qui témoignent d'une baisse de 3,4% de son chiffre d'affaires en données organiques et d'un recul de 0,6 point de sa marge opérationnelle sur fond de crise liée au coronavirus. * RENAULT RENA.PA - Nissan 7201.T , partenaire du constructeur automobile français, a chuté de -10,39% à la Bourse de Tokyo après avoir dit anticiper une perte d'exploitation record de 4,5 milliards de dollars pour l'année et son plus faible chiffre d'affaires en dix ans en répercussions de la crise sanitaire. * SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA - Le fabricant français de matériel électrique a revu à la baisse mercredi son chiffre d'affaires et la marge de son bénéfice d'exploitation pour 2020, en raison de l'incertitude liée de la pandémie de coronavirus et d'une éventuelle seconde vague de mesures de confinement. * TF1 TFFP.PA a annoncé des résultats trimestriels en baisse et renonce au versement d'un dividende pour 2019 et à ses objectifs pour 2021. * M6 MMTP.PA a annoncé mardi une baisse de 22% de son chiffre d'affaires consolidé à 557,3 millions d'euros au premier semestre et un Ebita de 84,4 millions d'euros (-63,9 millions), les conséquences de la pandémie ayant affecté les différentes activités du groupe. * EUROPCAR MOBILITY EUCAR.PA a déclaré mardi étudier toutes les options concernant sa structure de capital et de liquidités après avoir creusé ses pertes au deuxième trimestre face au plongeon des locations de voitures provoqué par les mesures de confinement destinées à enrayer l'épidémie liée au coronavirus. * La société d'investissement EURAZEO EURA.PA a fait état mercredi d'une perte nette de 390 millions d'euros au premier semestre, liée à 80% à son portefeuille de valeurs dans le secteur du voyages et loisirs qui a subi de plein fouet les effets de la crise du coronavirus. * BOUYGUES BOUY.PA - Le conseil d'administration, réuni mardi, a décidé de proposer un dividende ramené à 1,70 euro par action au lieu de 2,60 euros, au titre de l'exercice 2019, lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires du groupe en septembre. * COLAS COLP.PA a annoncé mardi que son conseil d'administration, réuni lundi, proposerait un dividende à 6,40 euros par action au titre de l'exercice 2019 lors d'une assemblée générale des actionnaires fixée au 3 septembre. * BUREAU VERITAS BVI.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros au premier semestre, en baisse de 9% en organique, et d'une perte de 34,1 millions d'euros contre un bénéfice il y a un an. * NEXITY NEXI.PA a annoncé mardi un chiffre d'affaires en baisse de 7% au premier semestre à 1,716 milliard d'euros, un Ebitda de 163 millions d'euros (-28%) et dit attendre une nette amélioration pour le second semestre sans pour autant retrouver les niveaux du S2 2019. * FAURECIA EPED.PA a annoncé mardi avoir placé avec succès 700 millions d'euros d'obligations senior 3,75%, de maturité 2028 ainsi que 300 millions d'euros d'obligations senior 2,625% de maturité 2025. * CGG GEPH.PA qui a publié mercredi ses résultats du deuxième trimestre 2020, a souffert de l'impact de la pandémie de COVID-19 et de la baisse des cours du pétrole qui ont conduit à une perte opérationnelle de 32 millions de dollars sur la période. * SPIE SPIE.PA a annoncé mercredi Ebita a atteint 93,3 millions d'euros au premier semestre, représentant 3,1% de la production (contre 4,8% il y a un an). * NEXANS NEXS.PA a fait état mercredi d'une perte nette de 55 millions d'euros au premier semestre, avec un impact estimé négatif de 75 millions du Covid-19, et prévoit pour 2020 prévoit un Ebitda entre 310 et 370 millions d'euros et une génération de trésorerie positive. * SOPRA STERIA SOPR.PA a publié mercredi une baisse de 2,6% de son chiffre d'affaires semestriel, à 2,17 milliards d'euros. * BIC BICP.PA a fait état d'un chiffre d'affaires semestriel de 775,8 millions d'euros, en baisse de 18,2% à base comparable, et d'une perte au deuxième trimestre de 3 millions d'euros contre un bénéfice il y a un an. * SMCP SMCP.PA - Le groupe de mode a annoncé mercredi une chute de 45,8% de son chiffre d'affaires trimestriel en raison de la fermeture des magasins pendant le confinement. * ALTEN LTEN.PA , société de conseils et de services informatiques, a fait état mardi d'une baisse de 4% de son chiffre d'affaires semestriel à 1,24 milliard d'euros et anticipe un recul de quelque 12% du chiffre d'affaires en 2020. * MAISONS DU MONDE MDM.PA - Le spécialiste de l'ameublement et de la décoration a annoncé une baisse de ses ventes de 13,3% à 489 millions d'euros, reflet de l'impact du Covid-19, avec toutefois un deuxième trimestre meilleur que prévu avec les ventes en ligne et le déconfinement et anticipe une amélioration au second semestre. * TECHNICOLOR TCH.PA - Le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde financière accélérée de Technicolor. L'adoption de ce plan permettra au groupe de procéder au tirage de la deuxième tranche d'un nouveau financement prévu fin août, d'un montant d'environ 180 millions d'euros, a annoncé le groupe dans un communiqué. * NEOEN NEOEN.PA a enregistré un chiffre d'affaires en hausse au premier semestre à 157,2 millions d'euros et confirme ses objectifs annuels, a annoncé le groupe mardi soir. * SOLOCAL LOCAL.PA a confirmé mardi ses prévisions annuelles après avoir enregistré au premier semestre une baisse de son chiffre d'affaires total à 244,7 millions d'euros contre 291,6 millions il y a un an. * SOLVAY SOLB.BR a dégagé un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes grâce à une génération de trésorerie record et des réductions de coûts. * DEUTSCHE BANK DBKGn.DE a subi une perte au deuxième trimestre alors que la banque est au milieu d'un plan de restructuration et subit l'impact du coronavirus. Elle a toutefois présenté des perspectives de chiffre d'affaires légèrement plus optimiste pour l'année. Son action gagne 2,5% en avant-Bourse, selon Lang & Schwarz. * BARCLAYS BARC.L a annoncé avoir provisionné 1,6 milliard de livres au deuxième trimestre face au risque de défauts de paiements, un chiffre supérieur aux attentes, alors que l'impact économique de la pandémie a pesé sur ses activités. * BASF BASFn.DE - Le géant de la chimie a annoncé mercredi qu'il ne pouvait toujours pas fournir d'indications sur le bénéfice et le chiffre d'affaires à attendre sur l'année en raison des incertitudes dues à la pandémie. Le titre perd 4% en avant-Bourse. * RIO TINTO RIO.AX , RIO.L a vu son bénéfice reculer de 4% au premier semestre, les perturbations dues au coronavirus ayant entraîné une baisse des exportations de cuivre et éclipsé la hausse des prix du minerai de fer. * ROCHE ROG.S a déclaré l'échec d'un essai clinique de stade avancée sur un médicament anti-inflammatoire utilisé pour traiter des patients souffrant d'une forme sévère de COVID-19. * AMS AMS.S , fabricant autrichien de semi-conducteurs, a dit prévoir une croissance d'environ 20% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, la demande de la part des fabricants de smartphones restant élevée malgré la crise sanitaire. Le titre gagne 2% en avant-Bourse. * INTESA SANPAOLO ISP.MI est parvenu à sécuriser les deux tiers du capital d'UBI BANCA UBI.MI assurant le rachat de son rival. * SANTANDER SAN.MC - La banque espagnole a fait état mercredi d'une perte nette de 11,1 milliards d'euros au deuxième trimestre après avoir enregistré des dépréciations sur certaines acquisitions à cause de la pandémie. * SALVATORE FERRAGAMO SFER.MI - Le groupe de luxe italien a fait état mardi d'un chiffre d'affaires semestriel inférieur aux attentes et d'une chute de 60% de ses ventes sur le seul deuxième trimestre en raison de la pandémie. * PUMA PUMG.DE perd 1,3% en avant-Bourse après avoir publié une perte de 95,6 millions d'euros au deuxième trimestre, pénalisé par la crise sanitaire. * ASM INTERNATIONAL ASMI.AS , fournisseur néerlandais pour le secteur des semi-conducteurs, a annoncé mardi anticiper une baisse des ventes au troisième trimestre après avoir dégagé un chiffre d'affaires solide au deuxième trimestre. * SODEXO EXHO.PA - Deutsche Bank relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". * PERNOD RICARD - Bernstein relève son conseil à "surperformance". * IMERYS IMTP.PA - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.