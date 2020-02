Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Kering, Amundi, Carmat ... Reuters • 12/02/2020 à 09:45









(Crédits photo : Unsplash - Dima Pechurin ) (Actualisé avec Ahold Delhaize, Getlink)

* Variation des futures sur indice CAC 40

* Variation des futures sur indice Stoxx 600

* Valeurs qui se traitent ex-dividende

* Le point sur les marchés européens PARIS, 12 février (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * KERING a déclaré mercredi évoluer dans un environnement toujours "incertain" en raison de l'épidémie de coronavirus en Chine, après une croissance meilleure qu'attendu de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2019 (+13,8% en publié, +11,4% en comparable). * AMUNDI a fait état mercredi d'une croissance de 16% de ses actifs sous gestion en 2019 à 1.653 milliards d'euros et d'une hausse de 6,6% de son résultat net ajusté à 1,01

milliard. * HEINEKEN a déclaré mardi tabler sur une progression d'environ 5% de son bénéfice d'exploitation cette année après des résultats 2019 conforme aux attentes. Mardi, le deuxième brasseur mondial a annoncé que Jean-Francois van Boxmeer, son directeur général depuis 15 ans, quitterait ses fonctions le 1er juin et serait remplacé par le directeur de la division Asie-Pacifique, Dolf van den Brink. * AKZO NOBEL - Le groupe néerlandais de peintures et de revêtements a publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, conséquence de la baisse de la demande dans le secteur automobile. * ABN AMRO - La banque néerlandaise a publié un bénéfice net trimestriel stable à 316 millions d'euros inférieur au consensus, après une baisse de son revenu net d'intérêts et une augmentation de ses charges de dépréciation. * AHOLD DELHAIZE - Le groupe belgo-néerlandais de grande distribution a publié mercredi un bénéfice d'exploitation courant trimestriel légèrement meilleur qu'attendu et dit tabler pour cette année sur des marges stables et une croissance de 5% à 10% de son bénéfice par action courant. * GETLINK a fait état mercredi d'une baisse de 10% de son trafic camions en janvier, qu'il explique par un effet de base défavorable lié aux stockages de janvier 2019 en prévision du Brexit. * ORPEA a publié mardi soir un chiffre d'affaires annuel en hausse de 9,4% (+4,7% en données organiques) à 3,74 milliards d'euros et dit tabler sur une croissance organique

"dynamique" en 2020 avec un chiffre d'affaires sécurisé de 4,04 milliards (+8%). * HAULOTTE GROUP a annoncé mardi une baisse de 9% sur un an de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et confirmé qu'il n'atteindrait pas son objectif d'une croissance de près de 10% du résultat opérationnel courant (ROC) en 2019. * CARMAT a confirmé ses objectifs 2020 et fait état d'une trésorerie de 55,5 millions d'euros à fin décembre, qui devrait couvrir ses besoins de financement jusqu'à la

mi-2021.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.