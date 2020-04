Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Hermès, TechnipFMC, Soitec ... Reuters • 23/04/2020 à 09:51









(Crédits photo : Flickr - Faisal Althani ) (Actualisé avec Total, cours avant-Bourse sur Credit Suisse) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 23 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse prudente: * HERMÈS HRMS.PA a fait état jeudi d'une baisse de 6,5% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, pénalisé par la crise du coronavirus qui devrait aussi affecter l'activité pour le trimestre en cours. * RENAULT RENA.PA a fait état jeudi d'une chute à deux chiffres de son chiffre d'affaires au premier trimestre à cause du coup d'arrêt de la production et des ventes provoqué par l'épidémie de coronavirus dont l'impact sur les résultats 2020 est toujours impossible à évaluer. Le constructeur français, Nissan 7201.T et Mitsubishi Motors 7211.T vont renforcer leur alliance le mois prochain, avec notamment le développement commun de davantage de véhicules électriques et d'une technologie de conduite sans chauffeur, rapporte par ailleurs jeudi le quotidien japonais Yomiuri. * PERNOD-RICARD PERP.PA a confirmé jeudi qu'il tablait sur un recul de 20% de son résultat opérationnel courant (ROC) 2019-2020 en données constantes en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus. * SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA a fait état jeudi d'une baisse de 7,6% de son chiffre d'affaires au premier trimestre en raison de la crise du coronavirus et prévenu d'un impact encore "significatif" au deuxième trimestre. * DASSAULT SYSTEMES DAST.PA a annoncé jeudu un chiffre d'affaires total IFRS au T1 à 1,13 milliard d'euros contre 958,9 millions un an plus tôt et a dit s'attendre à un impact plus important du Covid-19 au T2. * TOTAL TOTF.PA a accepté jeudi de racheter la totalité des parts de Tullow Oil TWL.L dans leur champ pétrolier conjoint en Ouganda pour 575 millions de dollars (près de 523 millions d'euros), a annoncé jeudi le groupe pétrolier britannique. * TECHNIPFMC FTI.PA a annoncé mercredi une réduction de 75% de sa distribution de dividende en 2020 par rapport à l'année dernière et une baisse des rémunérations fixes jusqu'à la fin de l'année de 30% pour le PDG et pour le conseil d'administration, et de 20% pour l'équipe de direction. * ADP ADP.PA a annoncé jeudi un trafic Paris Aéroport au T1 à 8,8 millions de passagers contre 23,7 millions de passagers il y a un an et un chiffre d'affaires consolidé au T1 à 911 millions d'euros contre 1,08 milliards il y a un an. L'impact du Covid-19 sur la baisse de l'activité sur les résultats annuels 2020 du groupe ne peut être précisément évalué à ce stade, a dit le groupe dans un communiqué. * INTERPARFUMS IPAR.PA a annoncé jeudi qu'il suspendait le versement de son dividende 2019 mais qu'il n'excluait pas pour autant de verser un dividende exceptionnel au cours de la seconde partie de l'année si la situation liée à la crise du coronavirus s'améliorait. * CREDIT SUISSE CSGN.S a fait état jeudi d'une hausse de 75% de son bénéfice net au premier trimestre tout en mettant en garde contre les incertitudes nées de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. Le titre est indiqué en hausse de 1,1% en avant-Bourse. * DAIMLER DAIGn.DE - Les résultats préliminaires du groupe montrent jeudi une chute de près de 70% de son résultat d'exploitation du premier trimestre, impacté par le coronavirus. * UNILEVER ULVR.L UNc.AS a retiré jeudi ses objectis annuels en disant de pas pouvoir évaluer les impacts du coronavirus mais a maintenu le paiement du dividende. * REXEL RXL.PA a fait état jeudi d'une baisse de 2,7% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, l'impact de la crise du coronavirus ayant annulé un bon début d'année. * BIC BICP.PA a publié jeudi un chiffre d'affaires en baisse de 14,1% au premier trimestre, à 357 millions d'euros, et estimé que l'épidémie de COVID-19 avait pesé d'environ 2 à 3 points sur la variation de ses revenus sur la période, à base comparable. * ACCOR ACCP.PA a annoncé mercredi une chute de 17% de son chiffre d'affaires au premier trimestre et averti que la situation devrait encore s'aggraver sur avril et mai. * INGENICO INGC.PA a publié un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 4% à données comparables mais a révisé ses objectifs 2020 et s'attend désormais à une baisse organique à un chiffre "dans la fourchette moyenne à haute" de ses revenus annuels et à une marge d'Ebitda supérieure à 21% (contre un Ebitda de plus de 650 millions d'euros auparavant). Le groupe renonce en outre à distribuer un dividende. * GETLINK GETP.PA a annoncé jeudi un CA en baisse de 9% au T1 et a retiré ses objectifs financiers 2020. * EDENRED EDEN.PA a publié jeudi un CA du T1 en hausse de 6,3% à 395 millions d'euros et a dit s'attendre à un net repli de l'activité au T2. * WORLDLINE WLN.PA a annoncé jeudi un chiffre d'affaires au T1 à 575 million d'euros contre 559,6 millions un an plus tôt et a dit viser un CA annuel comparable à celui de l'an dernier. * SOITEC SOIT.PA a publié mercredi un chiffre d'affaires en hausse de 45% sur un an (+40% en données organiques) au titre du quatrième trimestre de son exercice décalé 2019-2020 et annoncé avoir obtenu un prêt à long terme de 200 millions d'euros de la Banque des territoires. Le groupe publiera en juin des indications sur ses attentes pour l'exercice 2020-2021. (Le communiqué: ) * MONCLER MONC.MI a annoncé mercredi renoncer à verser un dividende au titre de 2019 après une chute de 18% de son chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année en raison de la crise du coronavirus. * SWEDBANK SWEDa.ST a fait état jeudi de sa première perte trimestrielle depuis 2009 sous l'effet du coronavirus et d'une lourde amende pour l'insuffisance de ses mesures anti-blanchiment. * VOLVO VOLVb.ST a fait état jeudi d'une baisse moins prononcée que prévu de son résultat d'exploitation trimestriel, les revenus de l'entretien limitant l'effet de la chute de la vente de ses camions. * PROSIEBENSAT.1 MEDIA PSMGn.DE a annoncé mercredi le retrait de ses prévisions annuelles et de son dividende à cause de la crise du coronavirus. * EQUINOR EQNR.OL a annoncé mercredi la réduction de son dividende de deux tiers face à la chute des cours du brut. * SAIPEM SPMI.I a dit jeudi ne pas pas pouvoir présenter de prévisions pour l'année en raison de la chute des cours et des incertitudes liées au Covid-19. * SAINT-GOBAIN SGOB.PA et CASINO CASP.PA publieront leurs résultats après la clôture. LE POINT sur les changements de recommandation à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.