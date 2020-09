Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 28/09/2020 à 08:19









ROLLS-ROYCE À SUIVRE À LONDRES PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * VEOLIA a annoncé lundi qu'il remettrait son offre améliorée à ENGIE pour le rachat de la majeure partie de sa participation dans SUEZ mercredi au plus tard. * ARCELORMITTAL, premier sidérurgiste mondial, étudie un accord de fusion de ses activités américaines avec Cleveland-Cliffs, le plus grand producteur américain de pellets de minerai de fer, selon des sources proches du dossier approchées dimanche par Reuters. * DAIMLER - Dieter Zetsche, ancien président du directoire de Daimler, a renoncé à exercer la présidence du conseil de surveillance du constructeur automobile allemand, a-t-il déclaré dans une interview au journal dominical Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. * SIEMENS - Siemens Energy travaille sur un projet d'abandon des technologies liées aux centrales à charbon, a déclaré le président du directoire du conglomérat allemand, Joe Kaeser, au journal dominical allemand Welt am Sonntag. * LATÉCOÈRE - La cotation du titre Latécoère, qui avait été suspendue vendredi, reprendra lundi à l'ouverture du marché, à la suite de l'annonce du projet de transformation de l'entreprise en France visant à assurer la pérennité de son activité et la poursuite de son développement dans le contexte de crise sanitaire, a annoncé la société vendredi dans un communiqué. * ROLLS-ROYCE a déclaré vendredi ne pas avoir pris de décision finale concernant une allocation d'actions à des investiseurs potentiels, "y compris avec quelque fonds souverain que ce soit". Ce communiqué est une réaction à une information de Sky News faisant état de conversations entre Rolls-Royce et le fonds souverain du Koweït au sujet d'une prise de participation dans le cadre de son augmentation de capital. (Service Marchés)

