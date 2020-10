Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 19/10/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 19 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * ATLANTIA ATL.MI - Le groupe d'infrastructures italien a annoncé samedi avoir donné son feu vert pour la vente d'une participation de 49% dans l'opérateur de péages routiers Telepass à Partners Group pour 1,06 milliard d'euros. * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI - Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, a signé un décret ouvrant la voie à la vente de la participation de 68% de l'Etat dans la banque, a-t-on appris dimanche de source gouvernementale. * G4S GFS.L - Le groupe britannique spécialisé dans la sécurité a recommandé dimanche à ses actionnaires de rejeter l'offre d'achat hostile que leur a adressée la veille son concurrent canadien GardaWorld, dont le prix est inférieur à son dernier cours de Bourse. * GETLINK GETP.PA publiera en avant-Bourse son chiffre d'affaires du troisième trimestre ainsi que les données sur son trafic. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Blandine Hénault)

