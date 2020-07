Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 30/07/2020 à 08:47









TOTAL À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * SUEZ a annoncé mercredi une perte nette de 538 millions d'euros au titre du premier semestre 2020, marqué par l'impact du coronavirus et par des charges exceptionnelles liées à la crise sanitaire, tout en enregistrant des performances meilleures que prévu grâce à un solide mois de juin. * FNAC DARTY a subi au premier semestre une perte d'exploitation de 57,6 millions d'euros et vu son chiffre d'affaires reculer de 10,1% en données comparables, même si ses ventes ont résisté avec l'afflux de clients sur ses plateformes en ligne pendant la période de confinement due au nouveau coronavirus. * UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD a annoncé mercredi une nette reprise de l'activité de ses centres commerciaux, après avoir été contraint à la mi-mars de fermer la quasi-totalité d'entre eux dans le cadre des mesures de confinement décidées pour lutter contre le coronavirus. * ENEL a abaissé mercredi sa prévision de bénéfice annuel en citant des effets de change après avoir annoncé une légère hausse de son bénéfice au premier semestre. * TOTAL a annoncé mercredi 8,1 milliards de dollars (6,9 milliards d'euros) de dépréciations d'actifs au titre du deuxième trimestre, principalement dans les sables bitumineux au Canada, après avoir drastiquement révisé à la baisse ses prévisions de prix du pétrole dans le contexte de la crise du coronavirus. Le groupe pétrolier a par ailleurs annoncé le même jour la découverte d'un troisième gisement pétrolier dans un projet qu'il exploite avec son partenaire Apache. * EURONEXT a annoncé mercredi un bond de 53,7% de son bénéfice net au deuxième trimestre, à 82,1 millions d'euros, l'opérateur boursier ayant profité de la volatilité des marchés financiers en pleine période de crise du coronavirus. * VALLOUREC poursuit ses discussions avec ses banques et ses actionnaires afin de trouver de nouvelles solutions de financement après avoir creusé ses pertes au deuxième trimestre sous l'effet de la crise du marché du pétrole et du gaz provoquée par l'épidémie de coronavirus. * FDJ a annoncé mercredi un chiffre d'affaires au premier semestre 2020 à 849 millions d'euros, en baisse de 15% sur une base retraitée. Le groupe n'a pas communiqué de prévisions annuelles en raison des incertitudes liées à la pandémie de coronavirus. * ELIS a annoncé mercredi un chiffre d'affaires du 1er semestre en repli de 15,7% (-14,7% en organique) à 1,35 milliard d'euros et un Ebitda de 439,9 millions d'euros au S1, en baisse de 15,3%. Les incertitudes qui subsistent ne permettent pas de donner de perspective de chiffre d'affaires pour l'année, dit le groupe dans un communiqué. * KLEPIERRE a annoncé mercredi un chiffre d'affaires au s1 en baisse de 7,8% à 616 millions d'euros et des revenus locatifs nets des centres commerciaux en baisse de 8,9% à 503,1 millions d'euros. Le groupe a dit ne pas être en mesure d'évaluer précisément l'impact de la crise sur les performances financières du groupe en 2020. * ERAMET a annoncé mercredi une perte de 623 millions d'euros au titre du premier semestre, marqué par la chute des prix du manganèse et du nickel et par la crise du secteur aéronautique liées au coronavirus. * AIR LIQUIDE a annoncé mercredi qu'il allait acquérir et opérer le plus grand site de production d'oxygène au monde à Secunda, en Afrique du Sud. Le montant initial de l'investissement est évalué autour de 400 millions d'euros. * TECHNIPFMC a fait part mercredi d'un bénéfice net en baisse de 87,9% à 11,7 millions de dollars et d'un chiffre d'affaires en baisse de 8% à 3,158 milliards de dollars. * AIRBUS, TOTAL, RENAULT et DANONE font partie des sociétés qui publieront leurs résultats avant l'ouverture. * L'ORÉAL, VIVENDI, LAGARDÈRE et SAINT-GOBAIN, entre autres, publieront après la clôture. (Patrick Vignal)

Valeurs associées ENEL MIL +1.04% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Amsterdam -4.76% AIRBUS Euronext Paris +4.79% DANONE Euronext Paris -3.39% ELIS Euronext Paris +8.29% EURONEXT Euronext Paris +2.05% ERAMET Euronext Paris -13.97% FDJ Euronext Paris +11.09% FNAC DARTY Euronext Paris +1.45% TOTAL Euronext Paris +0.88% KLEPIERRE Euronext Paris -3.92% LAGARDERE Euronext Paris -2.68% L'OREAL Euronext Paris -0.73% RENAULT Euronext Paris -2.27% SUEZ Euronext Paris +3.14% SAINT-GOBAIN Euronext Paris -0.69% VIVENDI Euronext Paris -1.29% VALLOUREC Euronext Paris -1.93% Afficher toutes les valeurs associées Réduire