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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 06:22

Ajouter Boursorama à vos sources

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* PORSCHE PSHG_p.DE , MARKS & SPENCER (M&S) MKS.L et VODAFONE VOD.L doivent publier leurs résultats avant l'ouverture.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS : nL5N46N26E

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

MARKS & SPENCER
437,900 GBX LSE +1,08%
PORSCHE AUTO HLDG SE
26,130 EUR XETRA 0,00%
VODAFONE GROUP
117,325 GBX LSE +0,71%
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