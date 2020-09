Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 17/09/2020 à 09:10









ASTRAZENECA EST À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD a présenté mercredi soir un plan de renforcement de son bilan d'au moins neuf milliards d'euros incluant une augmentation de capital de 3,5 milliards, une limitation des dividendes en numéraire, une réduction supplémentaire des investissements et 4,0 milliards d'euros de cessions d'ici fin 2021. * ADP - L'exploitant d'aéroports a annoncé une chute de 64,9% de son trafic global en août, et de 68,8% pour les seuls aéroports parisiens. * ESSILORLUXOTTICA a annoncé mercredi un partenariat avec Facebook dans les lunettes intelligentes. * ASTRAZENECA - Les événements imprévus qui ont conduit à l'interruption des essais cliniques du candidat vaccin du groupe contre le COVID-19 pourrait n'avoir aucun lien avec le vaccin lui-même, conclu un document publié mercredi par l'université d'Oxford, qui s'appuie sur une revue indépendante des données recueillies. * ABN AMRO et Oddo BHF ont annoncé mercredi avoir noué un partenariat stratégique pour "associer leurs activités de courtage" dans la région du Benelux. * VIRBAC - Le groupe spécialisé dans la santé animale a publié un bénéfice opérationnel courant semestriel en hausse de 27,7% à 85,5 millions d'euros et prévoit que l'évolution de son chiffre d'affaires annuel à périmètre et changes constants pourrait se situer dans le haut de la fourchette de -3% à zéro. (Le communiqué:) * DELIVERY HERO a annoncé mercredi le rachat des activités de Glovo en Amérique latine pour un montant susceptibles d'atteindre 230 millions d'euros. (Marc Angrand)

