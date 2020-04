Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 28/04/2020 à 08:09









CAPGEMINI À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * CAPGEMINI a dit mardi anticiper un T2 difficile avant un redressement progressif et ne pas pouvoir actualiser ses objectifs 2020 en raison des incertitudes liées à la crise du coronavirus. * THALES a déclaré mardi s'attendre à subir au deuxième trimestre un "impact très significatif" de la crise provoquée par le nouveau coronavirus après des baisses respectives de 4,7% et 15% de son chiffre d'affaires et de ses prises de commandes, à changes et périmètre constants, au cours des trois premiers mois de l'année. * LUFTHANSA - Le gouvernement a accepté de venir aide à Lufthansa à hauteur de 9 milliards d'euros en échange d'une minorité de blocage et d'un ou deux sièges au conseil de surveillance, rapporte le site d'actualités économique Business Insider. * HSBC a fait état mardi d'un bénéfice au T1 divisé de près de moitié en raison de provisions pour défauts de paiement en lien avec la crise de coronavirus et a prévenu que le T2 serait également difficile. * UBS - Le numéro un mondial de la gestion de fortune a fait état mardi d'un bénéfice trimestriel en hausse de 40%, le retour de la volatilité sur les marchés ayant favorisé ses activités de trading. * NOVARTIS a fait état mardi d'une hausse de son chiffre d'affaires et d'un résultat net supérieur aux attentes et a confirmé ses objectifs financiers pour 2020 alors que la crise du coronavirus a poussé les patients à faire des stocks de médicaments. * ERAMET a fait état mardi d'une baisse de 11% de son chiffre d'affaires au premier trimestre sous l'effet de la baisse des prix des matières premières et a prévenu n'être pas en mesure de quantifier l'impact de la crise du coronavirus sur ses objectifs de production et de performance pour 2020. * CASINO a reporté de près d'un mois, au 17 juin, son assemblée générale annuelle et annoncé que son PDG, Jean-Charles Naouri, réduirait de 25% sa rémunération en avril et en mai. * EURAZEO a annoncé lundi que les cessions initialement prévues cette année seraient probablement décalées dans l'attente de conditions de marché plus favorables. * EUROPCAR MOBILITY GROUP - Eurazeo, actionnaire minoritaire du groupe de location automobile, a déclaré lundi s'être engagé à participer à un plan de soutien global aux côtés de l'Etat et d'un groupe de banques. * EUROFINS SCIENTIFIC, qui développe des tests pour dépister le coronavirus, a fait état mardi d'une hausse de 7% de son chiffre d'affaires au premier trimestre et a maintenu ses prévisions financières pour 2020. * CONTINENTAL a annoncé lundi que les perturbations liées au coronavirus le contraignaient à renoncer à ses prévisions pour l'exercice en cours, malgré un premier trimestre meilleur qu'attendu. * ALLIANZ BBVA - L'assureur allemand Allianz a conclu un accord avec la banque espagnole BBVA pour investir dans son activité de bancassurance via une coentreprise dont il va acquérir 50% plus une action pour 277 millions d'euros, auxquels pourront s'ajouter 100 millions supplémentaires en fonction de la réalisation de certains objectifs. * ABB - Le groupe suisse d'ingénierie s'attend à ce que la pandémie de coronavirus conduise à une forte baisse de la demande sur les trois prochains mois alors que les mesures de confinement ont perturbé l'activité économique mondiale. Son chiffre d'affaires a baissé de 9% au premier trimestre et son résultats net de 30%. * SANTANDER a fait état mardi d'un résultat net de 331 millions d'euros au premier trimestre. * NOKIA a annoncé mardi avoir remporté un contrat pluriannuel auprès de l'indien Bharti Airtel pour fournir des équipements et des services. (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.