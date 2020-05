Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 18/05/2020 à 07:24









ADP À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * ADP a annoncé vendredi une chute de 99% de son trafic total en avril et de 98,6% pour Paris Aéroport. * FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - Le président du conseil italien Guiseppe Conte a déclaré samedi que Fiat Chrysler Automobiles était éligible à un prêt garanti par l'Etat, le constructeur automobile employant des milliers de personnes dans le pays bien que son siège soit à l'étranger.

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL -0.51% ADP Euronext Paris -2.19%