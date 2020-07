Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Essilorluxottica, Total, Airbus ... Reuters • 20/07/2020 à 08:43









TOTAL À SUIVRE À PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture proche de l'équilibre : * ESSILORLUXOTTICA - Le spécialiste de l'optique a annoncé samedi avoir engagé des poursuites judiciaires pour obtenir des informations auprès de GRANDVISION afin d'appréhender la façon dont le groupe qu'il souhaite acquérir a géré son activité pendant la crise du Covid-19. * TOTAL a annoncé vendredi la signature de l'accord de financement externe du projet Mozambique LNG, qui représente un montant de 14,9 milliards de dollars (13 milliards d'euros). * NATIXIS - BPCE ne fera pas d'offre publique pour les actions Natixis qu'il ne possède pas encore, a annoncé vendredi la banque mutualiste dans un communiqué. * AIRBUS a annoncé dimanche la signature d'un contrat de plus de 500 millions de livres sterling (549,7 millions d'euros) avec le ministère britannique de la Défense pour le programme de satellites Skynet 6A. * TECHNICOLOR - Le plan de sauvegarde de Technicolor a été approuvé par l'assemblée générale des actionnaires, annonce lundi le spécialiste des systèmes vidéo et d'images numériques dans un communiqué. * VALNEVA a annoncé lundi sa participation au programme de réponse vaccinale au Covid-19 du gouvernement britannique et lui fournira jusqu'à 100 millions de doses de son candidat vaccin contre le nouveau coronavirus. * MARKS & SPENCER va annoncer cette semaine des centaines de suppressions de postes, rapporte dimanche la chaîne Sky News. * PHILIPS a vu son chiffre d'affaires reculer de 6% au deuxième trimestre mais s'attend à renouer avec la croissance au second semestre si les hôpitaux et les consommateurs parviennent à surmonter le choc de la pandémie de coronavirus, a annoncé lundi le groupe technologique spécialisé dans la santé. * JULIUS BAER a enregistré une augmentation de 43% de son bénéfice net semestriel à 491 millions de francs suisses (456,6 millions d'euros), un résultat record, a annoncé lundi le gérant de fortune suisse. (Service Marchés)

