Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Engie, EssilorLuxottica, Eurofins ...

(Crédits photo : Flickr - Claude Falguiere ) (Actualisé avec Engie/Veolia/Suez, Eurofins Scientific, JDE Peet's, contrats à terme) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 4 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme suggèrent une ouverture en baisse : * ENGIE ENGIE.PA , VEOLIA VIE.PA , SUEZ SEVI.PA - Une offre d'achat de Veolia sur son concurrent Suez devra se faire à un prix supérieur à celui de l'offre actuelle, a déclaré vendredi le président du conseil d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu. * ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA a fait appel contre le rejet par un tribunal de Rotterdam de sa requête visant à obtenir l'accès à des informations de la part du groupe néerlandais d'optique GRANDVISION GVNV.AS , qu'il prévoit de racheter. * EUROFINS SCIENTIFIC EUFI.PA a annoncé vendredi l'acquisition de la société SunDream Group, deuxième acteur sur le marché des tests environnementaux à Taïwan. * SMCP SMCP.PA a annoncé vendredi une baisse organique de son chiffre d'affaires semestriel de 33,5% à 372,8 millions d'euros et une chute de 60,9% de l'Ebitda ajusté à 55,1 millions d'euros. * BANKIA BKIA.MC et CAIXABANK CABK.MC envisagent une fusion afin de former la plus grande banque d'Espagne avec plus de 650 milliards d'euros d'actifs, ont déclaré jeudi soir les deux groupes. * ROCHE ROG.S a annoncé vendredi avoir obtenu une autorisation d'urgence de l'autorité américaine du médicament pour son test permettant de détecter rapidement si une personne est porteuse du SRAS-CoV-2 ou de l'une des deux formes de grippe. * RYANAIR RYA.I - La compagnie aérienne à bas coût a lancé jeudi un placement d'actions visant à lever 400 millions d'euros. * VONOVIA VNAn.DE , spécialiste allemand de l'immobilier résidentiel, est indiqué en baisse de 3,4% en avant-Bourse, d'après le courtier Lang & Schwarz, après avoir annoncé le lancement d'une augmentation de capital d'un milliard d'euros. * JDE PEET'S NV JDEP.AS , géant du café, a annoncé vendredi la nomination de Fabien Simon au poste de directeur général à la place de Casey Keller. * PERNOD RICARD PERP.PA - Citigroup abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter". L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: LE POINT SUR LES CHANGEMENTS DE RECOMMANDATION À PARIS : (Service Marchés)

