Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Engie, EDF, Unibail-Rodamco-Westfield ... Reuters • 13/11/2020 à 09:14









(Crédits photo : Flickr - ) PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * ENGIE a publié vendredi des résultats en net repli au titre des neuf premiers mois de 2020, particulièrement pénalisés par l'impact du coronavirus sur ses activités de services, a confirmé ses objectifs financiers et a dit envisager de vendre tout ou partie de sa participation dans GTT. * EDF a publié vendredi un chiffre d'affaires en repli organique de 4,0% au titre des neuf premiers mois de 2020, pénalisé par les baisses de consommation d'électricité et de production nucléaire liées au coronavirus, et a confirmé ses prévisions annuelles. * SUEZ - Le fonds Ardian a dit vendredi être attentif aux différents scénarios qui pourraient résulter de la situation actuelle de Suez et évaluer son éventuelle participation à certains d'entre eux. * UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD - Moody's a placé les notes du groupe sous surveillance en vue d'une possible dégradation, quelques heures après la dégradation de la note de S&P Global à BBB+. * ACCOR - Fitch Ratings a dégradé la note de crédit à "BB+" avec une perspective négative. * FINCANTIERI - Le groupe italien de construction navale a publié jeudi des résultats sur neuf mois en forte baisse tout en évoquant une reprise graduelle du marché des croisières et en précisant n'avoir enregistré aucune annulation de commande. * THYSSENKRUPP étudie des moyens de conserver Uhde, son spécialiste de la production d'hydrogène, le marché étant appelé à se développer, a appris Reuters auprès de sources informées du projet. * DAIMLER et son partenaire chinois Beiqi Foton Motor prévoient d'investir 2,75 milliards de yuans (350 millions de yuans) pour transformer des usines de Pékin afin d'y produire le poids lourd Actros de Mercedez-Benz, montre un document posté sur le site de leur coentreprise. * SANOFI a annnoncé vendredi un investissement de 50 millions d'euros dans Jeito Capital, une société d'investissement spécialisée dans la biotechnologie et la biopharmacie. * AIRBUS - J.P. Morgan relève sa recommandation à "neutre" contre "sous-pondérer". (Service Marchés)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.