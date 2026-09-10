Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* NEXANS NEXS.PA a déclaré mercredi soir avoir réalisé avec succès un emprunt obligataire de 500 millions d'euros.

* EIFFAGE FOUG.PA a annoncé mercredi avoir remporté un contrat pour la future usine Neomat CAM.

* PORSCHE P911_p.DE a annoncé mercredi avoir finalisé la cession de ses participations dans Bugatti Rimac et Rimac Group, ce qui devrait contribuer à faire passer sa prévision de marge de flux de trésorerie net du secteur automobile pour 2026 d'une fourchette comprise entre 3% et 5% à 5,5% et 7,5%.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N44W14H

(Rédigé par Diana Mandia)