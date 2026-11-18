Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Les groupes de puces pourraient réagir à la publication des résultats du géant du secteur, Nvidia NVDA.O , actuellement dans la tourmente après la démission de son cofondateur directeur général, Jensen Huang, et qui a communiqué mardi soir des prévisions pour le trimestre actuel supérieures aux attentes, apportant un brin de soulagement aux investisseurs.

Les entreprises européennes liées au secteur des puces sont indiquées dans le vert mercredi à l'ouverture.

* ALSTOM ALSO.PA a publié mardi soir une perte nette ajustée semestrielle de 822 millions d'euros, tout en confirmant les objectifs annuels dégradés annoncés au début de novembre , en raison de difficultés d'exécution sur sa plateforme Coradia Max et sur plusieurs projets en Allemagne.

* BNP PARIBAS BNPP.PA a dévoilé mardi un plan stratégique à l'horizon 2030 pour sa filiale italienne, BNL, qui table sur une croissance annuelle moyenne de ses revenus (TCAM) supérieure à 3% sur la période 2025-2030 et vise un rendement des capitaux propres tangibles (RONE) avant impôt supérieur à 20%, grâce à un recentrage sur les activités à forte valeur ajoutée pour ses clients.

* ACCOR ACCP.PA - Le groupe hôtelier a annoncé mardi avoir signé un protocole d'accord avec les actionnaires minoritaires de Ennismore, faisant partie de son segment "Lifestyle", pour le rachat de leurs participations en plusieurs tranches, pour un montant total d'environ 1,6 milliard d'euros.

* VUSION VU.PA a annoncé mercredi anticiper un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros à horizon 2030, soit une croissance de plus de 15% par an, le spécialiste français de l'étiquetage électronique tenant ce jour une journée investisseurs pour dévoiler son nouveau plan stratégique.

* VERALLIA VRLA.PA - Le verrier français a annoncé mercredi, à l'occasion d'un "capital markets day", prévoir d'atteindre 24-26% de marge d'Ebitda ajusté et de doubler son résultat net en 2029, tout en générant de 750 à 850 millions d'euros de "free cash flow" sur 2027-2029.

* SOITEC SOIT.PA doit publier ses résultats trimestriels après la clôture de la Bourse de Paris.

* DEUTSCHE BANK DBKGn.DE - L'action est à nouveau indiquée en baisse mercredi, au lendemain d'un plongeon de 6% la veille suite à la révélation d'une importante fuite de documents internes qui a ravivé l'attention sur les relations passées de la banque allemande avec certains de ses clients.

* BASF BASFn.DE - Le groupe chimique allemand pourrait proposer des concessions plus importantes afin d'obtenir le soutien nécessaire à son offre publique d'achat sur EVONIK EVKn.DE , ont déclaré deux sources proches du dossier.

Evonik a jusqu'à présent rejeté les offres de son rival.

* JET2 JET2.L - La compagnie aérienne low-cost britannique a fait état mercredi d'une baisse de 18% de son bénéfice au premier semestre, pénalisée par la baisse des tarifs mise en place dans un contexte d'incertitude géopolitique et de morosité de la consommation.

* EQUINOR EQNR.OL - Le groupe pétrolier et gazier norvégien a déclaré mardi avoir détecté une cyberattaque en cours visant certains de ses systèmes informatiques, mais a précisé que celle-ci n'avait pas affecté ses opérations ni sa production.

* NIKE NKE.N s'efforce de concevoir et de fabriquer en Chine la moitié des articles de sport qu'elle commercialise dans ce pays, dans le cadre d'une initiative visant à inverser la tendance à la baisse de ses ventes sur son troisième marché le plus important.

Le groupe vise à atteindre un taux de fabrication locale de 50% pour ses gammes Nike Sportswear et Jordan d'ici l'exercice 2030, a déclaré à Reuters Cathy Sparks, directrice générale de Nike pour la Grande Chine.

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(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)