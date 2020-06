Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 02/06/2020 à 09:10









LUFTHANSA, À SUIVRE À LA BOURSE DE FRANCFORT PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse: * RENAULT - L'Etat accordera un prêt garanti au constructeur s'il engage un "dialogue social exemplaire", a prévenu mardi le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire avant une réunion de crise à Bercy. * LUFTHANSA - Le conseil de surveillance de la compagnie aérienne allemande a appouvé un plan d'aide gouvernemental de 9 milliards d'euros. L'action prend 9% en avant-Bourse. * CARREFOUR a annoncé mardi un accord avec Dairy Farm pour acquérir Wellcome Taiwan, une opération qui lui permet de mettre la main sur 224 magasins de proximité à Taïwan. * UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD a annoncé mardi que 65 de ses 90 centres commerciaux avaient rouvert à la suite de la levée des mesures de confinement imposées face à la pandémie de coronavirus. * ILIAD a annoncé mardi la création avec le groupe Digicel d'une co-entreprise qui détiendra le réseau de téléphonie mobile, à savoir les infrastructures et les équipements actifs, pour le compte des deux entreprises dans la zone Caraïbes (Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barth) et en Guyane française. * VOLKSWAGEN, DAIMLER, BMW - Le ministère allemand de l'Economie a proposé l'instauration d'un dispositif de primes à l'achat de véhicules neufs pour un montant total représentant 5 milliards d'euros, ont déclaré dimanche à Reuters deux sources proches de la situation. * SEADRILL a annoncé mardi une dépréciation de 1,2 milliard de dollars sur la valeur de ses puits de forage et a prévenu qu'il lui faudrait peut-être convertir une partie de ses 7,4 milliards de dollars de dette en actions pour assurer sa survie. * TESCO a annoncé mardi que son directeur financier Alan Stewart prendrait sa retraite le 30 avril prochain. * EDF a annnoncé mardi le lancement de la construction d'un vaste parc éolien au large de Fécamp, pour un investissement estimé à 2 milliards d'euros. * L'opérateur d'indices boursiers Qontigo a annoncé lundi soir des changements au sein de l'indice paneuropéen Stoxx 600 avec notamment la sortie, effective à compter du 22 juin, d'EUTELSAT, HUGO BOSS, METRO et EASYJET. * SANOFI présentera ce mardi entre 14h et 15h30 GMT sa stratégie en oncologie et fera le point sur l'évolution de ses principaux produits et programmes de développement dans cette aire thérapeutique. * TF1 a annoncé mardi la signature avec le groupe audiovisuel espagnol Mediapro d'un accord de partenariat pour la création de la chaîne Telefoot en France. (Service Marchés)

