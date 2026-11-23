Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :
* CHRISTIAN DIOR DIOR.PA - Le conseil d'administration a approuvé vendredi le projet de transformation de la société en commandite par actions et le traité relatif à la fusion-absorption d'Agache.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: L5N46Z160
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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