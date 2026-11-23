Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* CHRISTIAN DIOR DIOR.PA - Le conseil d'administration a approuvé vendredi le projet de transformation de la société en commandite par actions et le traité relatif à la fusion-absorption d'Agache.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: L5N46Z160

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)