RENAULT À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture sans grand changement : * FAURECIA a fait état lundi d'une forte baisse de ses résultats semestriels, impactés par l'épidémie de coronavirus, mais dit prévoir un rebond de son cash flow net au second semestre grâce à ses mesures d'économies. * ATOS - Le groupe de services informatiques a confirmé lundi ses objectifs financiers pour 2020 après avoir limité le repli de son chiffre d'affaires à 2,8% en données organiques au premier semestre. * EDENRED a fait état lundi d'un recul de 4,6% en données comparables de son chiffre d'affaires opérationnel au premier semestre, avec un repli de 15,4% accusé au deuxième trimestre même si le groupe de services prépayés a dit observer un "fort" rebond de l'activité en juin. * VEOLIA ENVIRONNEMENT étudie l'opportunité de céder des actifs en Amérique du Nord dans le traitement de l'eau qui pourraient lui rapporter jusqu'à 500 millions d'euros, rapporte vendredi l'agence Bloomberg qui cite des personnes au fait du dossier. * RENAULT/PSA - Le gouvernement a revu à la baisse le dispositif de prime à la conversion octroyée pour l'achat d'une voiture neuve en échange de la mise au rebut d'un véhicule ancien, qui avait été renforcé en juin pour soutenir le secteur automobile face à la crise du coronavirus. * EDF - Le consortium EDF - Jinko Power remporte le plus puissant projet solaire au monde à Abu Dhabi. * SOLOCAL - Les actionnaires de Solocal ont approuvé vendredi le plan de restructuration de la dette proposée par la société, lourdement endettée, à la suite d'un accord avec ses créanciers, a annoncé le groupe dans un communiqué. * ASTRAZENECA a annoncé lundi un accord de collaboration avec le japonais Daiichi Sankyo pour développer et commercialiser un traitement ciblé des cellules cancéreuses qui prévoit que le groupe britannique verse jusqu'à 6 milliards de dollars à Daiichi. * RYANAIR - La compagnie aérienne a annoncé lundi une perte trimestrielle après impôts moins importante que prévu à 185 millions d'euros et s'est dit dans l'impossibilité de prévoir si elle dégagera ou non un bénéfice sur l'année en raison de l'impact de la crise sanitaire. * SAP prévoit de scinder sa filiale Qualtrics spécialisée dans l'étude du comportement des consommateurs en ligne en vue d'une introduction en Bourse à New York. Le groupe a également annoncé un bénéfice trimestriel en hausse de 7% et confirmé ses objectifs 2020. Le titre gagne 3% en avant-Bourse, selon le courtier Lang & Schwartz. * ATLANTIA - La banque publique italienne Cassa Depositi e Prestiti (CDP) pourrait prendre une participation de contrôle dans Autostrade per l'Italia à l'occasion de la mise en Bourse de la filiale d'autoroutes du groupe d'infrastructures Atlantia, a dit dimanche à Reuters une source proche du dossier. Le fonds activiste TCI Fund Management a annoncé s'être plaint auprès de la Commission européenne de l'"expropriation illégitime" d'Autostrade per l'Italia par le gouvernement italien. * EASYJET et BRITISH AIRWAYS du groupe IAG ont annoncé samedi qu'ils ne comptaient pas annuler des vols dans les prochains jours après que le gouvernement britannique a déconseillé tout voyage non essentiel en Espagne continentale en raison du Covid-19. Le voyagiste TUI, a annoncé dimanche l'annulation des vols vers l'Espagne continentale jusqu'à 9 août. * GETLINK - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver". * DAIMLER prend 1,3% en avant-Bourse après le relèvement de recommandation de Deutsche Bank à "acheter" contre "conserver". * SWATCH - Credit Suisse relève sa recommandation à "surperformance" contre "neutre". (Service marchés)

