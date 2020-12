Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 14/12/2020 à 08:25









AVIVA EST À SUIVRE À LA BOURSE DE LONDRES PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * VIVENDI/MEDIASET - Le parquet de Milan a terminé son enquête sur les soupçons de manipulation de marché concernant Vincent Bolloré et Arnaud de Puyfontaine dans la bataille opposant Vivendi et Mediaset et, selon le rapport consulté par Reuters, il déclare que le véritable objectif de l'accord sur la télévision payante du groupe italien était de permettre au groupe français de se constituer une participation dans Mediaset. Vivendi "réfute formellement avoir commis la moindre faute". * ASTRAZENECA a annoncé samedi l'acquisition de l'entreprise américaine de biotechnologie Alexion pour une valeur de 39 milliards de dollars (32,2 milliards d'euros), ce qui va permettre au laboratoire anglo-suédois de se renforcer dans le développement de traitements contre les maladies rares et dans le secteur de l'immunologie. * CUREVAC a annoncé lundi avoir débuté l'étude pivot sur son candidat vaccin contre le COVID-19. * AVIVA - La Macif intensifie ses efforts en vue d'une offre sur les activités françaises de l'assureur britannique Aviva, convoitées également par AXA notamment, après l'échec des négociations entre Aviva et un consortium formé par l'allemand ALLIANZ et l'assureur-vie Athora Holding dans le cadre d'une opération évaluée à trois milliards d'euros, ont déclaré à Reuters plusieurs sources. * DANONE a annoncé lundi la nomination de Cécile Cabanis au poste de vice-présidente de son conseil d'administration dans le cadre de la création d'un nouveau comité stratégique chargé de piloter la mise en oeuvre de son plan d'adaption 'Local First'. * CODEMASTERS GROUP - L'américain Electronic Arts a fait une offre rachat au britannique Codemasters, renchérissant sur celle, acceptée, de son rival Take-Two Interactive Software, a rapporté dimanche Sky News. * HENSOLDT - L'Etat allemand va acquérir 25,1% de l'équipementier de défense Hensoldt auprès du fonds de capital investissement KKR pour 464 millions d'euros, a-t-on appris samedi de sources informées du projet. (Service marchés)

