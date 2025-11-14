 Aller au contenu principal
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 06:00

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ALSTOM ALSO.PA a relevé jeudi son objectif annuel de croissance organique du chiffre d'affaires, tout en faisant état d'un résultat d'exploitation ajusté meilleur que prévu au premier semestre.

* EIFFAGE FOUG.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 8,5% au troisième trimestre et confirmé ses objectifs pour 2025.

* UBISOFT UBIP.PA a annoncé jeudi qu'il reportait la publication de ses résultats semestriels et a demandé à Euronext de suspendre la cotation de ses actions et obligations à compter de l'ouverture des marchés vendredi.

* JCDECAUX JCDX.PA a annoncé jeudi avoir renouvelé et étendu son contrat de concession publicitaire pour les lignes 1-bleue, 2-verte et 3-rouge du métro de São Paulo, au Brésil.

* MERSEN CBLP.PA a annoncé avoir été sélectionné par CATL comme fournisseur de protection électrique de leurs systèmes de batteries.

* VALLOUREC VLLP.PA , ALLIANZ ALVG.DE et RICHEMONT

CFR.S publient ce vendredi leurs résultats trimestriels tandis que NOVO NORDISK NOVOb.CO tient une assemblée générale extraordinaire.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3WJ25B

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

ALLIANZ
363,400 EUR XETRA +0,66%
ALSTOM
22,750 EUR Euronext Paris -0,44%
EIFFAGE
112,300 EUR Euronext Paris +1,26%
JCDECAUX
14,970 EUR Euronext Paris -1,45%
MERSEN
21,550 EUR Euronext Paris +0,94%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
RICHEMONT (CIE FIN.)
161,500 CHF Swiss EBS Stocks -1,58%
UBISOFT
6,770 EUR Euronext Paris -0,94%
VALLOUREC
16,495 EUR Euronext Paris +0,58%
