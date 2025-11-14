Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ALSTOM ALSO.PA a relevé jeudi son objectif annuel de croissance organique du chiffre d'affaires, tout en faisant état d'un résultat d'exploitation ajusté meilleur que prévu au premier semestre.

* EIFFAGE FOUG.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 8,5% au troisième trimestre et confirmé ses objectifs pour 2025.

* UBISOFT UBIP.PA a annoncé jeudi qu'il reportait la publication de ses résultats semestriels et a demandé à Euronext de suspendre la cotation de ses actions et obligations à compter de l'ouverture des marchés vendredi.

* JCDECAUX JCDX.PA a annoncé jeudi avoir renouvelé et étendu son contrat de concession publicitaire pour les lignes 1-bleue, 2-verte et 3-rouge du métro de São Paulo, au Brésil.

* MERSEN CBLP.PA a annoncé avoir été sélectionné par CATL comme fournisseur de protection électrique de leurs systèmes de batteries.

* VALLOUREC VLLP.PA , ALLIANZ ALVG.DE et RICHEMONT

CFR.S publient ce vendredi leurs résultats trimestriels tandis que NOVO NORDISK NOVOb.CO tient une assemblée générale extraordinaire.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3WJ25B

(Rédigé par Claude Chendjou)