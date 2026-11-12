 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 06:00

Ajouter Boursorama à vos sources

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* TECHNOPROBE TPRO.MI - La société italienne de test de semi-conducteurs a abaissé mercredi sa prévision de chiffre d'affaires pour cette année dans une fourchette comprise entre 1,05 milliard d'euros et 1,07 milliard d'euros contre 1,05 milliard d'euros à 1,10 milliard d'euros initialement.

* FRESENIUS SE & CO. FREn.DE a annoncé mercredi son intention de céder environ 13,4 millions d'actions de Fresenius Medical Care, réduisant son investissement financier à environ 20% dans sa filiale spécialisée dans les dialyses.

* SIEMENS SIEGn.DE , MERCK KGAA MRCG.DE , MUNICH RE MUVGn.DE , ALLIANZ ALVG.DE , ENEL ENEI.MI , ROLLS ROYCE RR.L et BURBERRY BRBY.L publient leurs résultats trimestriels respectifs ce jeudi.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL5N46N26E

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

ALLIANZ
463,600 EUR XETRA +0,02%
BURBERRY GROUP
1 090,250 GBX LSE -1,07%
ENEL
9,852 EUR MIL +0,29%
FRES MED CARE
40,810 EUR XETRA +0,22%
FRESENIUS
52,820 EUR XETRA -1,22%
MERCK
151,600 EUR XETRA +1,51%
MUENCHENER RUECKV
569,400 EUR XETRA -1,18%
ROLLS-ROYCE HLDG
1 338,800 GBX LSE +0,60%
SIEMENS
277,000 EUR XETRA +2,01%
TECHNOPR
23,700 EUR MIL +7,73%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,8 -0,71%
CAC 40
8 332,87 +0,66%
Or
3 972,17 -0,40%
EUR/USD SPOT
1,1081 -0,07%
NVIDIA
173,73 +2,87%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank