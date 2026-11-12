Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* TECHNOPROBE TPRO.MI - La société italienne de test de semi-conducteurs a abaissé mercredi sa prévision de chiffre d'affaires pour cette année dans une fourchette comprise entre 1,05 milliard d'euros et 1,07 milliard d'euros contre 1,05 milliard d'euros à 1,10 milliard d'euros initialement.

* FRESENIUS SE & CO. FREn.DE a annoncé mercredi son intention de céder environ 13,4 millions d'actions de Fresenius Medical Care, réduisant son investissement financier à environ 20% dans sa filiale spécialisée dans les dialyses.

* SIEMENS SIEGn.DE , MERCK KGAA MRCG.DE , MUNICH RE MUVGn.DE , ALLIANZ ALVG.DE , ENEL ENEI.MI , ROLLS ROYCE RR.L et BURBERRY BRBY.L publient leurs résultats trimestriels respectifs ce jeudi.

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(Rédigé par Claude Chendjou)