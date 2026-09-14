Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, a appelé samedi les entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle (IA) à ralentir le rythme auquel elles améliorent les capacités de leurs modèles afin de gagner du temps pour gérer les risques associés à leur développement.

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a par ailleurs annoncé au cours du week-end que la start-up ne ferait pas son entrée en Bourse en 2026, comme prévu initialement, invoquant des préoccupations en matière de sécurité liées à l'IA.

* CAPGEMINI CAPP.PA a annoncé samedi avoir conclu un accord avec ITC Federal, fournisseur américain de services et de solutions numériques pour les agences fédérales chargées de sécurité intérieure et de défense, en vue de lui céder sa filiale Capgemini Government Solutions (CGS).

* HERMES HRMS.PA - Alphavalue a abaissé da recommandation à "ajouter" contre "acheter".

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(Rédigé par Diana Mandia)