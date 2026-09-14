 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 07:00
Ajouter Boursorama à vos sources

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, a appelé samedi les entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle (IA) à ralentir le rythme auquel elles améliorent les capacités de leurs modèles afin de gagner du temps pour gérer les risques associés à leur développement.

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a par ailleurs annoncé au cours du week-end que la start-up ne ferait pas son entrée en Bourse en 2026, comme prévu initialement, invoquant des préoccupations en matière de sécurité liées à l'IA.

* CAPGEMINI CAPP.PA a annoncé samedi avoir conclu un accord avec ITC Federal, fournisseur américain de services et de solutions numériques pour les agences fédérales chargées de sécurité intérieure et de défense, en vue de lui céder sa filiale Capgemini Government Solutions (CGS).

* HERMES HRMS.PA - Alphavalue a abaissé da recommandation à "ajouter" contre "acheter".

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N45112K

(Rédigé par Diana Mandia)

Valeurs associées

CAPGEMINI
102,900 EUR Euronext Paris +1,38%
HERMES INTL
1 399,500 EUR Euronext Paris -0,67%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de l'opérateur boursier Euronext sur un immeuble du quartier financier de la Défense, à Courbevoie
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 14.09.2026 07:07 

    Les valeurs ‌à suivre lundi à la Bourse ​de Paris et en Europe : * SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, ​a appelé samedi les entreprises spécialisées dans l'intelligence ​artificielle (IA) à ralentir le ⁠rythme auquel elles améliorent ... Lire la suite

  • JCDECAUX : L'indécision domine
    JCDECAUX : L'indécision domine
    information fournie par TEC 14.09.2026 07:06 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • DANONE : Baissier mais survendu
    DANONE : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 14.09.2026 07:06 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ : Les signaux haussiers sont intacts
    GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 14.09.2026 07:04 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
107,27 -1,85%
Or
4 330,14 -0,42%
CAC 40
8 179,77 +0,78%
EUR/USD SPOT
1,15661 -0,28%
TOTALENERGIES
78,77 +0,50%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank