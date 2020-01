Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 30/01/2020 à 08:11









SANOFI EST À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * DEUTSCHE BANK a publié jeudi des pertes plus lourdes qu'attendu au titre du quatrième trimestre (1,6 milliard d'euros) et de l'ensemble de l'exercice 2019 (5,7 milliards). Le titre perdait 3,1% dans les premiers échanges en avant-Bourse selon le courtier Lang & Schwarz. * ROCHE - Le groupe pharmaceutique suisse a publié jeudi un bénéfice net annuel en hausse de près de 30% et fait état pour 2020 de prévisions quasi identiques à celles présentées début 2019. * SANOFI a fait état jeudi de premiers résultats positifs pour l'olipudase alfa, médicament expérimental pour le traitement du déficit en sphingomyélinase acide, ou maladie de Niemann-Pick de type B, une pathologie rare et potentiellement mortelle. * AIR FRANCE-KLM - Air France a annoncé mercredi la suspension de la desserte de Wuhan, principal foyer de l'épidémie de coronavirus, dans le centre de la Chine, et la réduction du nombre de vols à destination de Pékin et de Shanghai. * VOLVO a annoncé une baisse moins marquée qu'attendu de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre et annoncé une importante distribution de liquidités aux actionnaires, via notamment un dividende exceptionnel. * BAYER envisage, dans le cadre des discussions en cours sur des milliers de plaintes aux Etats-Unis, de céder de vendre des produits à base de glyphosate aux particuliers, rapporte jeudi le quotidien allemand Handelsblatt. * SWATCH GROUP - Le groupe suisse d'horlogerie a dit s'attendre à une nouvelle baisse de ses ventes à Hong Kong cette année, un facteur qui a contribué en 2019 à la baisse de près de 14% de son bénéfice net et de 1,8% de ses ventes à changes constants. * EURAZEO - Berenberg a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et porté son objectif de cours à 76 euros contre 67,30 euros. * FLEURY MICHON a annoncé mercredi un chiffre d'affaires du 4e trimestre 2019 à 199,8 millions d'euros, soit +10,8% par rapport à l'exercice précédent, et +3,2% à périmètre constant. Le résultat net 2019 devrait être fortement dégradé par des provisions, dépréciations complémentaires et autres éléments exceptionnels, ajoute le communiqué. * GROUPE PARTOUCHE a annoncé mercredi un chiffre d'affaires 2019 de 433,5 millions d'euros, en progression de 5,5%. (Patrick Vignal et Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.