Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Credit Suisse, Engie, L'Oréal ...

L'ORÉAL EST À SUIVRE À PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * CREDIT SUISSE a annoncé vendredi la démission de son directeur général Tidjane Thiam, qui sera remplacé par Thomas Gottstein, à la suite d'un scandale d'espionnage. Thomas Gottstein dirigeait jusqu'à présent les activités de l'établissement en Suisse. Le conseil d'administration de Credit Suisse a réaffirmé son soutien à son président Urs Rohner afin qu'il reste jusqu'au terme de son mandat en avril 2021. * ENGIE - Le conseil d'administration d'Engie s'est prononcé jeudi contre le renouvellement du mandat de directrice générale d'Isabelle Kocher, qui prend fin en mai. Claire Waysand assumera le mandat de directrice générale par intérim. * L'ORÉAL - Le géant français des cosmétiques a dit jeudi s'attendre à ce que le coronavirus ait un impact momentané sur ses ventes en Chine et dans les aéroports de la région après une période faste pour son activité en Asie. Le goût des consommateurs chinois pour les crèmes de luxe, notamment celles de la marque Lancôme propriété de L'Oréal, ont dopé la croissance des ventes du groupe, supérieures aux attentes pour le quatrième trimestre. * NATIXIS a fait état jeudi d'un bénéfice net multiplié par plus de deux au quatrième trimestre grâce à un net rebond de ses activités de marché sur les taux et les actions. La banque française, filiale cotée du groupe mutualiste BPCE, a aussi bénéficié d'un effet de base favorable après avoir enregistré une perte dans les dérivés actions au quatrième trimestre 2018 lors de la débâcle boursière. * ESSILORLUXOTICA/GRANDVISION - Les autorités européennes de la concurrence ont annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête approfondie sur l'offre de 7,2 milliards d'euros lancée par EssilorLuxotica sur le groupe néerlandais d'optique Grandvision. * UBISOFT a annoncé jeudi des ventes sur neuf mois à 1,11 milliard d'euros contre 1,33 milliard d'euro un an auparavant et a dit confirmer ses objectifs pour 2020-2021. * ORANGE - Le gendarme des télécoms, l'Arcep, va mettre en oeuvre des mesures supplémentaires pour raviver la concurrence sur le marché dédié aux entreprises où l'opérateur historique Orange reste "tout puissant", annonce son président Sébastien Soriano dans un entretien mis en ligne sur le site des Echos. * EIFFAGE et VINCI ont annoncé jeudi avoir remporté en groupement (50/50) un contrat pour la réalisation des infrastructures électriques des premiers tronçons des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express pour un montant de plus de 68 millions d'euros. (Patrick Vignal)

Valeurs associées GRANDVISION Euronext Amsterdam -0.29% VINCI Euronext Paris +0.14% ESSILORLUXOTT Euronext Paris -0.18% ENGIE Euronext Paris -0.45% EIFFAGE Euronext Paris +1.18% NATIXIS Euronext Paris +5.59% L'OREAL Euronext Paris +1.08% UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris +1.90% CS GROUP SIX Swiss Exchange +0.23%