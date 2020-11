Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 12/11/2020 à 07:57









LUFTHANSA À SUIVRE À LA BOURSE DE FRANCFORT PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * ASTRAZENECA - Serum Institute of India, premier producteur mondial de vaccins, a déclaré jeudi avoir produit 40 millions de doses du candidat vaccin d'AstraZeneca et se préparer à produire celui de Novavax. Les deux laboratoire attendent le feu vert des régulateurs. * SIEMENS a fait état jeudi d'un bénéfice trimestriel de ses activités dans l'industrie supérieur aux attentes dans les derniers résultats publiés par le conglomérat allemand avant le départ de son président du directoire, Joe Kaeser. * DEUTSCHE TELEKOM a relevé jeudi sa prévision de bénéfice annuel après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce aux bonnes performances de sa filiale américaine T-Mobile, qui a fusionné avec l'américain Sprint. * LUFTHANSA - Le syndicat Verdi a annoncé mercredi avoir conclu avec la compagnie aérienne un accord qui exclut tout départ contraint jusqu'en mars 2022 en échange de 200 millions d'euros d'économies. * PIRELLI a déclaré mercredi que les perspectives de ses marchés restaient incertaines et a réduit sa prévision de marge pour l'ensemble de cette année malgré un troisième trimestre un peu meilleur que prévu. * AIRBUS - Une cour d'appel autrichienne a confirmé la décision de mettre fin à une enquête pénale sur une fraude présumée d'Airbus et Eurofighter Jagdflugzeug GmbH en lien avec un contrat de deux milliards de dollars (1,7 milliard d'euros) en 2003. * CECONOMY - Le distributeur spécialisé allemand, propriétaire entres autres des enseignes Mediamarkt et Saturn, a déclaré que la tendance favorable d'évolution des ventes observée en octobre s'était maintenue depuis le début du mois de novembre même si des incertitudes persistent. * ZURICH INSURANCE GROUP a déclaré jeudi que les demandes d'indemnités relatives au COVID-19 étaient stables et que sa nouvelle activité d'assurance-vie avait progressé au troisième trimestre. * GETLINK - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter". (Marc Angrand et Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.