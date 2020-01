Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 21/01/2020 à 07:23









UBS, À SUIVRE SUR LES BOURSES EUROPÉENNES PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIR FRANCE-KLM a proposé d'acheter jusqu'à 49% du capital de la compagnie Malaysia Airlines, a-t-on appris de source proches du dossier. * UBS a annoncé mardi avoir revu à la baisse ses objectifs de rentabilité tout en faisant état d'un bond de 129% de son bénéfice net au quatrième trimestre 2019. * CARREFOUR a annoncé lundi l'acquisition de Potager City, une start-up lyonnaise spécialisée dans la distribution par abonnement en ligne de fruits et légumes de saison, sans préciser le montant de la transaction. * THYSSENKRUPP a sélectionné trois consortiums de fonds de capital-investissement intéressés par ses activités d'ascenseurs, valorisées autour de 15 milliards d'euros, et KONE a jusqu'à la fin du mois pour soumettre une offre, a-t-on appris de sources proches du dossier.

