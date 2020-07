Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 07/07/2020 à 09:25









GETLINK À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse : * SODEXO a annoncé mardi avoir abaissé son objectif de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre, attendu en baisse de 27%, et non plus de 15%, sous l'effet de la crise du coronavirus. * ICADE a annoncé lundi avoir cédé un ensemble immobilier en cours de réalisation à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) pour 109 millions d'euros hors taxes au gestionnaire d'actifs Primonial REIM. * EIFFAGE et ENGIE ont annoncé lundi avoir remporté un contrat de 58 millions d'euros pour la construction du système de ventilation et de désenfumage de la ligne 16 et d'une partie de la ligne 17 du Grand Paris Express. Le contrat se répartit à hauteur de 31 millions d'euros pour Eiffage Energie Systèmes et de 27 millions d'euros pour Engie Solutions. * BIC a annoncé lundi la nomination avec effet immédiat de Chad Spooner au poste de directeur financier, en remplacement de Jim DiPietro. * GETLINK a annoncé mardi que sa division Shuttle Freight avait transporté plus de 108.000 camions en juin. * HEIDELBERCEMENT a prévenu lundi qu'une revue de ses actifs au cours du deuxième trimestre l'avait contraint à passer dans ses comptes une dépréciation de 3,4 milliards d'euros en raison de l'impact du Brexit sur son activité et de la pandémie de coronavirus. Le titre est indiqué en baisse de 5% en avant-Bourse, selon le courtier Lang & Schwarz. * DEUTSCHE BANK a annoncé mardi avoir conclu un partenariat stratégique pluriannuel avec Google, octroyant notamment à la banque allemande un accès aux services d'informatique dématérialisée ("cloud"). * DEUSTCHE TELEKOM renforce ses relations commerciales avec le chinois Huawei malgré les avertissements des autorités de sécurité, a rapporté mardi le journal Handelsblatt. * ENI a annoncé lundi qu'il allait déprécier de 3,5 milliards d'euros la valeur de ses actifs après avoir revu à la baisse ses perspectives à long terme pour les prix du pétrole et du gaz face à la crise provoquée par le coronavirus. * COMMERZBANK - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "sous-pondérer" et son objectif de cours à 5,30 euros contre 3 euros. * CREDIT SUISSE - UBS abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter". (Service marchés)

