ACCOR À SUIVRE À PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * ACCOR, pénalisé par la crise sanitaire liée au coronavirus et par les mesures de confinement et fermetures de frontières qui l'ont accompagnée, a conclu le 30 juin un premier semestre catastrophique qui l'a conduit à annoncer mardi la suppression d'un millier de postes. * MEDIASET réunira mercredi son conseil d'administration pour évoquer un courrier adressé par VIVENDI qui fait part de sa volonté de négocier un accord pour sortir les deux groupes de l'impasse dans laquelle ils se trouvent depuis de longues années, a-t-on appris d'une source proche du dossier. (Service marchés)

Valeurs associées MEDIASET MIL 0.00% ACCOR Euronext Paris -2.91% VIVENDI Euronext Paris +0.77%