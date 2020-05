Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Bouygues, EDF, Airbus ... Reuters • 14/05/2020 à 08:58









(Crédits photo : Pexels - ) (Actualisé avec Clariant, Wirecard, AT&S, Eramet et contrats à terme) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 14 mai (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en baisse de plus de 1%: * BOUYGUES BOUY.PA a fait état jeudi de pertes accrues au premier trimestre, pénalisé par les conséquences de l'épidémie de coronavirus sur son activité en dépit de la résilience de sa division de télécommunications. * EDF EDF.PA a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 1% et retiré ses objectifs pour 2020 et 2021. * DEUTSCHE TELEKOM DTEGn.DE a dit jeudi que la pandémie de coronavirus devrait avoir un effet limité sur ses performances financières et confirmé ses objectifs de bénéfice et de chiffre d'affaires annuels. * AIRBUS AIR.PA réfléchit à une restructuration qui pourrait impliquer des licenciements mais aucune décision n'a été prise, a-t-on appris de plusieurs sources proches du groupe. LE quotidien britannique The Telegraph avait auparavant évoqué la possibilité de 10.000 suppressions de postes. * SANOFI SASY.PA a annoncé jeudi que la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, avait accordé un examen prioritaire à sa demande de licence de produit biologique relative au sutimlimab pour le traitement de l'hémolyse chez l'adulte. * RWE RWEG.DE a fait état jeudi d'un bénéfice courant ajusté au T1 en hausse de 19% grâce notamment à de bonnes performances dans l'éolien. * MERCK KGAA MRCG.DE a prévenu jeudi que son résultat d'exploitation devrait baisser légèrement cette année en raison des effets de la pandémie de coronavirus. * CLARIANT CLN.S renonce au versement de son dividende mais le chimiste suisse prévoit toujours le versement exceptionnel à ses actionnairs d'un milliard de dollars prélevé sur les revenus de ventes d'actifs en cours, à la condition qu'elles aboutissent. * WIRECARD WDIG.DE a publié jeudi un chiffre d'affaires au T1 en hausse de 26%, quelques jours après avoir remanié son encadrement pour regagner la confiance des investisseurs, minée par des accusations d'irrégularités comptables. * AT&S ATSV.VI a fait état jeudi d'une baisse de 22% de son bénéfice courant annuel que le spécialiste autrichien des équipements pour semi-conducteurs, fournisseur notamment d'Apple AAPL.O et Intel INTC.O , impute à des investissements pour sa croissance. * VINCI SGEF.PA - Le fonds activiste TCI Fund Management Limited s'est renforcé au capital du groupe en franchissant le seuil des 5% du capital et des droits de vote, peut-on lire dans un avis de l'Autorité des marchés financiers publié mercredi. * VALLOUREC VLLP.PA a annoncé mercredi des résultats du premier trimestre marqués par la chute brutale de la demande de ses clients pétroliers, consécutive à celle des prix du brut, et a indiqué que sa recapitalisation programmée avant la crise du coronavirus restait pour le moment en suspens. * EURONEXT ENX.PA a publié au titre du premier trimestre un bénéfice net en hausse de plus de 70% pour un chiffre d'affaires en croissance de 55%. (Le communiqué: https://bit.ly/2y3dIxg) * ERAMET ERMT.PA a annoncé jeudi la cession à l'américain Tronox TROX.N de l'usine norvégienne de transformation d'ilménite de sa filiale TiZir pour un montant de 300 millions de dollars (278 millions d'euros environ), une opération qui permettra au groupe minier de réduire son endettement. * MAISONS DU MONDE MDM.PA a publié mercredi un chiffre d'affairesstrumestriel en baisse de 13,1% sur un an (-18,8% à périmètre comparable) et dit s'attendre à des ventes "significativement en baisse" au deuxième trimestre mais anticipe un excédent brut d'exploitation positif au premier semestre. (Le communiqué: ) * PIRELLI PIRC.MI a annoncé mercredi une chute de 36% de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre et réaffirmé les prévisions annuelles présentées le 3 avril. * TOD'S TOD.MI a publié un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de près de 30% et dit rester "très prudent" pour le reste de l'année. * ABIVAX ABVX.PA a annoncé jeudi avoir obtenu l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et du Comité d'éthique pour tester sont traitement ABX464 chez 1.034 patients dans un essai clinique randomisé de phase 2B/3. * TIKEHAU CAPITAL TKOO.PA a annoncé jeudi une baisse du montant de ses actifs sous gestion au premier trimestre dans le contexte de la pandémie de coronavirus. * NOVACYT ALNOV.PA a indiqué jeudi avoir enregistré une marge d'Ebitda supérieure à 50% au cours des quatre mois clos fin avril 2020 grâce à la forte demande pour ses tests de détection du COVID-19. LE POINT sur les changements de recommandations à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.