Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : BNP Paribas, Veolia, Mercialys ...

(Crédits photo : Flickr - L. Grassin ) PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * BNP PARIBAS a maintenu mardi sa prévision de bénéfice net pour 2020 après avoir fait état de résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre grâce notamment au rebond confirmé de ses activités de marché. * ESSILORLUXOTTICA a fait état d'une nette amélioration de ses ventes au troisième trimestre, marqué par un retour de la croissance dans le segment optique et les marchés matures et le dynamisme des ventes en ligne. * VEOLIA s'est engagé lundi à déposer une offre d'achat sur l'ensemble du capital de SUEZ dès que le conseil d'administration de ce dernier y sera favorable et aura désactivé le dispositif empêchant l'acquisition de son activité Eau en France. * ARKEMA - Bpifrance a annoncé mardi avoir pris une participation de 5,08% au capital du groupe de chimie spécialisée via son fonds Lac1, dédié à l'accompagnement sur le long terme des grandes entreprises françaises cotées. * BAYER a annoncé mardi avoir passé une charge de 9,25 milliards d'euros dans ses comptes et avoir augmenté le coût du réglement des litiges aux Etats-Unis portant sur son herbicide Roundup accusé de causer des cancers. Le titre recule de 3,4% dans les transactions en avant-Bourse. * MERCIALYS a annoncé lundi la suspension de ses objectifs annuels en raison des nouvelles mesures de confinement adoptées en France. * VILMORIN a annoncé lundi une croissance de 6,7% de son chiffre d'affaires trimestriel à données comparables et a confirmé ses objectifs annuels. * PANDORA - Le joaillier danois a fait état mardi d'une baisse de 8% de ses ventes au troisième trimestre et a prévenu que les nouvelles mesures de restriction liées au coronavirus créaient une incertitude sur la saison cruciale des fêtes de fin d'année et sur sa prévision annuelle. * HUGO BOSS a indiqué mardi qu'il allait se concentrer sur le redressement de ses ventes en ligne et en Chine alors qu'il a renoué avec la rentabilité au troisième trimestre. (Service marchés)

