Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : BNP Paribas, Sanofi, Bonduelle ...

BONDUELLE À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * BNP PARIBAS a annoncé mardi une baisse de 33,2% de son bénéfice net au premier trimestre en raison de l'impact de la crise liée à la pandémie de coronavirus. Le résultat net de la première banque de la zone euro est resté toutefois bénéficiaire à hauteur de 1,28 milliard d'euros sur la base d'un produit net bancaire (PNB) de 10,89 milliards (-2,3%) au cours des trois premiers mois de l'année. * ESSILORLUXOTTICA a annoncé mardi un CA au T1 en baisse à 3,78 milliards d'euros contre 4,21 milliards un an plus tôt et a dit s'attendre encore à un impact sur de la crise du coronavirus sur ses ventes et sa rentabilité au T2. * SANOFI a fait état mardi de résultat positifs d'une étude sur Libtayo (cemiplimab) dans le traitement de deuxième ligne du carcinome basocellulaire au stade avancé. * VINCI a annoncé qu'il proposerait à l'assemblée générale, convoquée le 18 juin, de réduire de 44,7%, à 1,25 euro par action, le solde restant à verser au titre du dividende de l'exercice 2019. * DWS - Le groupe de gestion d'actifs filiale de Deutsche Bank s'attend à un deuxième trimestre difficile mais espère une reprise aux troisième et quatrième trimestres, a rapporté lundi le quotidien économique allemand Handelsblatt. * ADECCO a fait état mardi d'une perte nette au T1 avec le renvoi chez eux de nombreux intérimaires en raison des mesures prises pour freiner la propagation du coronavirus. * BONDUELLE a publié lundi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 10,6% à données comparables à 761,2 millions d'euros mais a confirmé la suspension de ses objectifs financiers pour l'exercice en cours. * OERLIKON - Le groupe industriel suisse a retiré mardi ses objectifs financiers annuels en citant les incertitudes élevées liées à la crise du coronavirus. (Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

