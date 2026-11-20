Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Le mot « Bourse » figure sur la façade du Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, situé place de la Bourse à Paris

PARIS, 20 ‌novembre (Reuters) - Les valeurs ​à suivre vendredi à la Bourse de Paris ​et en Europe :

* UBISOFT ​prévoit un ⁠chiffre d'affaires net d'environ ‌250 millions d'euros pour le troisième ​trimestre, ‌a déclaré jeudi ⁠Frédéric Duguet, directeur financier du développeur français ⁠de ‌jeux vidéo, porté par ⁠un programme ‌de sorties de ⁠contenus moins chargé que ⁠d'habitude ‌et par une période ​des ‌fêtes particulièrement concurrentielle.

* VALLOUREC doit publier ​vendredi ses résultats avant ⁠l'ouverture de la Bourse.

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(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin ​Turpin)