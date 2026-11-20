Le mot « Bourse » figure sur la façade du Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, situé place de la Bourse à Paris
PARIS, 20 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :
* UBISOFT prévoit un chiffre d'affaires net d'environ 250 millions d'euros pour le troisième trimestre, a déclaré jeudi Frédéric Duguet, directeur financier du développeur français de jeux vidéo, porté par un programme de sorties de contenus moins chargé que d'habitude et par une période des fêtes particulièrement concurrentielle.
* VALLOUREC doit publier vendredi ses résultats avant l'ouverture de la Bourse.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS:
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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