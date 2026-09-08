* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :
* BIC BICP.PA a annoncé lundi anticiper un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires organique d'environ 3% sur la période 2026-2030, le fabricant d'articles de papeterie dévoilant son nouveau plan stratégique "Bic to the Future".
AIRBUS AIR.PA a dit lundi avoir livré 57 appareils en août.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N44W14H
(Rédigé par Diana Mandia)
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