Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* BIC BICP.PA a annoncé lundi anticiper un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires organique d'environ 3% sur la période 2026-2030, le fabricant d'articles de papeterie dévoilant son nouveau plan stratégique "Bic to the Future".

AIRBUS AIR.PA a dit lundi avoir livré 57 appareils en août.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N44W14H

(Rédigé par Diana Mandia)