Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* MERSEN CBLP.PA a remporté un contrat de 10 millions de dollars avec Defense Logistics Agency (DLA) aux USA.

* CARREFOUR CARR.PA a finalisé la cession de Carrefour Italie au groupe Newprinces.

* SAINT-GOBAIN SGOB.PA a finalisé les cessions de SFIC Belgique et Tumelero au Brésil.

