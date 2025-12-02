 Aller au contenu principal
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 06:00

*

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* MERSEN CBLP.PA a remporté un contrat de 10 millions de dollars avec Defense Logistics Agency (DLA) aux USA.

* CARREFOUR CARR.PA a finalisé la cession de Carrefour Italie au groupe Newprinces.

* SAINT-GOBAIN SGOB.PA a finalisé les cessions de SFIC Belgique et Tumelero au Brésil.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3X413R

(Rédigé par Mara Vîlcu)

Valeurs associées

CARREFOUR
13,470 EUR Euronext Paris +1,55%
MERSEN
21,800 EUR Euronext Paris +0,23%
SAINT-GOBAIN
85,400 EUR Euronext Paris -0,63%
