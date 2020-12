Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 16/12/2020 à 08:44









CRÉDIT AGRICOLE À SUIVRE À PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse modérée: * BANQUES - La Banque centrale européenne a décidé mardi soir de laisser les banques de la zone euro verser des dividendes limités ou procéder à des rachats d'actions si elles disposent de suffisamment de fonds propres, levant ainsi en partie l'interdiction totale qui frappait ces opérations depuis le début de la crise du coronavirus. * CREDIT AGRICOLE a annoncé mardi une dépréciation de l'écart d'acquisition sur Crédit agricole Italia d'environ 900 millions d'euros dans ses comptes, sans impact sur sa solvabilité ou sa liquidité. * BANCO BPM a annoncé mardi qu'elle allait mettre fin à son partenariat dans l'assurance avec CATTOLICA en prenant le plein contrôle de toutes leurs coentreprises, une initiative qui pourrait faciliter la fusion entre Banco BPM et BPER BANCA. * ROTHSCHILD a annoncé mercredi l'acquisition de la Banque Pâris Bertrand, dont les actifs de clientèle s'élevaient à environ 6,5 milliards de francs suisses (6,04 milliards d'euros) en novembre. * VALNEVA va commencer les premiers essais cliniques sur son candidat vaccin contre le COVID-19 dans quatre villes de Grande-Bretagne, ont annoncé mercredi les autorités britanniques. * DASSAULT AVIATION - La Grèce et la France signeront dans les prochains jours le contrat portant sur l'acquisition par Athènes de 18 avions de combat Rafale, construits par Dassault Aviation, a annoncé mardi le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis. * ATOS a annoncé mercredi avoir signé un accord en vue d'acquérir Motiv ICT Security, le plus important fournisseur indépendant de services gérés de sécurité (MSS) des Pays-Bas. * ALSTOM s'est vu attribuer le marché ensemblier de la 3ème ligne de métro de Toulouse pour un montant global de 713 millions d'euros HT, incluant toutes les options. * ERAMET et BASF ont annoncé mardi avoir signé un accord pour évaluer conjointement le développement d'une production de nickel-cobalt raffinés destinée au marché des véhicules électriques. * KLEPIERRE et Primark, chaîne britannique de prêt-à-porter d'ASSOCIATED BRITISH FOODS, ont conclu un accord en vue de l'ouvertur de sept boutiques en France et en Italie. * EQUINOR a annoncé mercredi la nomination d'Ulrica Fearn au poste de directrice financière à compter de juin 2021. * AIRBUS - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et relève son objectif de cours à 90 euros contre 80 euros.

